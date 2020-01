Türkiye'nin Eurovision temsilcisi Can Bonomo

T24 - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Can Bonomo temsil edecek.



Eurovision'da Türkiye'yi temsil edecek Can Bonomo ile aranjör ve klip yönetmeni Can Saban, TRT-1'de Ana Haber Bülteni'nde soruları yanıtladı.



Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu, Türkiye'yi Eurovision'da temsil etmekten gurur duyduğunu ifade eden Bonomo, ''Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğim için mutluyum ve onur duyuyorum'' dedi.



Bu konuda spekülasyonlar yapıldığı hatırlatılarak, ''Bu önemli görevi üstlenecek olmasından dolayı ne hissettiği'' sorulan Bonomo, ''Bize de çok büyük sürpriz oldu. Böyle bir göreve layık görüldüğüm için çok heyecanlıyım. Alnımızın akıyla gidip ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edeceğiz'' diye konuştu.



Albümünün piyasaya çıkmasının üzerinden bir yıl bile geçmediğini, TRT'nin kararının kendisi gibi genç müzisyenleri teşvik edeceğini ifade eden Bonomo, gençlerin bu şekilde yolunun açılmasından ve ülkeyi yurt dışında temsil görevi verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Eurovision şarkısının henüz netleşmediğini, bir aylık ''kamp'' süresinden sonra yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışacaklarını belirten Bonomo, şarkı sözleriyle ilgili kafalarında ''ufak tefek figürler'' olduğunu, ancak net bir şey söyleyemeyeceğini, bugüne kadar yaptıklarının ve yapabileceklerinin en iyisini yapacaklarını belirtti.



''Şarkının hangi dilde olacağı'' da sorulan Bonomo, bununla alakalı çok net bir karar vermediklerini kaydederek, ''Benim kafamda bir iki fikir var, bazıları Türkçe bazıları İngilizce. İçimize en fazla sineni ve duruşumuza en fazla yakışanı seçip onunla yürümeyi planlıyoruz'' dedi.



Bonomo, şarkının dostluk, barış, mutluluk ve kardeşlik üzerine olmasını planladıklarını kaydederek, ''Yer olarak uygun konular, herhalde bunlar olur'' şeklinde konuştu.





İstanbul müziği



''Kendinizi Eurovision Yarışması'nda nerede görüyorsunuz?'' sorusuna ise Bonomo, ''Daha önce Türkiye'nin katıldığı bütün şarkıları kendi tür ve tarzlarında çok başarılı buluyorum. Kazandıkları zaman çok seviniyoruz, kaybettikleri ya da belli bir başarı elde edilemediği zaman çok üzülüyoruz. Ben de kendimi birinci olmaya çalışmaktan ziyade, Türkiye'yi en iyi ifade edebilecek, Türkiye'yi iyi gösterebilecek bir müzisyen olarak görüyorum'' yanıtını verdi.



Can Bonomo, sanatla çok küçük yaşlardan beri ilgilendiğini, şiir yazmaya çalıştığını, illüstrasyon ve çizimle de uğraştığını belirtti.



''Müziğinizi 'İstanbul müziği' diye tanımlamışsınız. İstanbul müziğini nasıl tanımlıyorsunuz?'' sorusu üzerine Can Bonomo şöyle konuştu:



''İstanbul müziği bizim haddimiz olmadan yaptığımız müziğe koyduğumuz bir yakıştırma oldu. İstanbul müziği aslında bir tarz değil, bizim yaptığımız müziği kolay yoldan betimleme biçimimiz. Çünkü biz dediğiniz üzere biraz garip bir müzik yapıyoruz. İçinde farklı dozajda pop olup da aynı zamanda rock ve elektronik tınılara da sahip bir müzik. Biz bu müziği yaparken şu an çalmakta olan enstrümanları kullanarak yaptık müziğimizi. Dolayısıyla bu müzik burada büyüdüğü ve burada yaptığımız için 'İstanbul müziği' demeye karar verdik. Albüme yaptığımız bir yakıştırma oldu bu. Dolayısıyla Eurovision için yaptığımız şarkıda da İstanbul tınıları olacak.''





Keman, darbuka, saz...



Aranjör ve klip yönetmeni Can Saban ise, TRT'den teklif aldıklarında ''Dizlerinin titrediğini'' belirterek, büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.



Koreografiyle ilgili konuşmak için şarkının bestesinin ortaya çıkması ve bunun üzerinde düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Saban, bazı fikirleri olduğunu, bunlar olgunlaştıktan sonra çalışmaya başlayacaklarını belirtti.



''Öne çıkacak enstrümanlar var mı?'' sorusuna ise Can Saban, ''Kendi albümümüzde kullandığımız keman, darbuka, saz, Türk kültürel zenginliğinin altını çizen enstrümanlardan kesinlikle olur. Ama düzenlememiz çağdaş pop sınırlarında kalacağı için Eurovision'a göre bir iş yapacağız, ama albümden de çok fazla uzaklaşmış olmayacağız diyebilirim'' yanıtını verdi.





Ev sahibi Azerbaycan



Geçen yıl Eldar ve Nigar'ın seslendirdiği ''Running Scared'' şarkısıyla birinci olan Azerbaycan, bu yılki 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın ev sahipliğini üstlenecek.



2012 Eurovision Şarkı Yarışmasının yarı finalleri 22 ve 24 Mayısta, büyük finali ise 26 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak.