-TÜRKİYE'NİN EUROVISION ŞARKISI BELLİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 25.02.2011 - ''Yüksek Sadakat'' Grubu, Almanya'da yapılacak 56. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, ''Live it up'' (Hayatını Yaşa) adlı parçayla temsil edecek. Türkiye'nin Eurovision şarkısı, TRT Tepebaşı Stüdyolarında, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin ve ''Yüksek Sadakat'' grubu üyelerinin katıldığı basın toplantısında açıklandı. Buna göre grup, Almanya'da yapılacak 56. Eurovision Şarkı Yarışması'na, ''Live it up'' (Hayatını Yaşa) adlı İngilizce parçayla katılacak.