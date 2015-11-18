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Spor

Türkiye'nin EURO 2016'daki muhtemel rakipleri belli oldu

12 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimine, Türkiye 4. torbadan katılacak

18 Kasım 2015 02:20

2016 Avrupa Şampiyonası play-off maçlarının tamamlanmasının ardından EURO 2016'ya katılacak 24 ülkenin tamamı kesinleşti. Ev sahibi Fransa haricinde elemelerde gruplarında ilk 2 sırayı alan 18 takım ve en iyi üçüncü olarak Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı garantilemişti. Son 4 takım ise play-off maçlarının ardından turnuvaya adını yazdırdı.

Play-off maçlarının sona ermesiyle birlikte, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu. Türkiye kura çekimine 4. torbadan katılacak.

12 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekimine katılan 24 takım, 4'erli 6 gruba ayrılacak. Torbalar FIFA sıralamasına göre değil, UEFA'nın katsayı hesaplamasına göre belirleniyor. EURO 2016 elemeleri, 2014 Dünya Kupası ve elemeleri ile EURO 2012 ve elemelerinde toplanan puanlar dikkate alınıyor. Fransa ev sahibi olarak 1. torbada sayılıyor ancak kura çekimine katılmayacak. Doğrudan A Grubu'nda yer alacak.

EURO 2016 kura çekiminde torbalar şöyle;

1. Torba
Fransa, İspanya, Almanya, İngiltere, Portekiz, Belçika

2. Torba
İtalya, Rusya, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan, Ukrayna

3. Torba
Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan, İsveç

4. Torba 
Türkiye, İrlanda, İzlanda, Galler, Arnavutluk, Kuzey İrlanda

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