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Spor

Türkiye'nin EURO 2016 şarkısı yayınlandı

Fatih Terim'in "Biz bitti demeden bitmez" sözünden ilham alarak şarkıyı yazan Serdar Ortaç, şarkıyla birlikte tüm telif hakkını da federasyona devretti

26 Aralık 2015 23:27

Fransa'da düzenlenecek olan EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için hazırlanan şarkı yayınlandı.Serdar Ortaç tarafında seslendirilen 'Bitti Demeden Bitmez' isimli şarkı kısa sürede beğenileri topladı. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç Euro 2016 için hazırladığı şarkıyla birlikte tüm telif hakkını da federasyona devretti.

Serdar Ortaç'ın seslendirdiği ve Fatih Terim'in "Biz bitti demeden bitmez" sözünden esinlenen şarkıda Türkiye'nin tüm yörelerine ait ezgiler kullanıldı. Milli Takım şarkısı, özellikle sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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