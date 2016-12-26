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Ekonomi

Türkiye'nin et açığını Çekya'dan gelen sığırlar kapatacak

"Charollais ırkı sığırların et verimi yaklaşık iki kat daha yüksek"

26 Aralık 2016 17:53

Türkiye'de et açığının giderilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında besicilere 20 ayda bir ton ağırlığa ulaşan "Charollais" ırkı sığırlar dağıtıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Çekya'dan gelen "Charollais" ırkı sığırlar, Türkiye'nin et açığını kapatacak.

Ana vatanı Fransa olan et verimi yüksek "Charollais" ırkı gebe düveler, yaklaşık 5 ay sonra kesime hazır hale gelecek.

Damızlık Sığır Yetişticileri Birliğince on gün içerisinde besicilere dağıtımı gerçekleştirilecek düveler, 20 ay sonunda bir ton ağırlığına kadar ulaşabiliyor.

 

"Verim iki katına çıkacak"

 

Kırklareli Damızlık Sığır Yetişticileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, yaptığı açıklamada, bu ırkın et veriminin diğer sığırlara göre yüksek olduğunu söyledi.

İlk etapta besicilere 165 gebe düve dağıtımı yapılacağını belirten Dermenci, daha sonrada talepler doğrultusunda Çekya'dan ithal "Charollais" ırkı gebe düve getirileceğini kaydetti.

Türkiye'nin et açığı ihtiyacının büyük bölümünün, iki yıl içerisinde bu şekilde karşılanacağını vurgulayan Dermenci, "Türkiye'de et ihtiyacı var. Biz bölge olarak hayvancılıkta son yıllarda güzel bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi artırmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle Çekya'dan et verimi yüksek gebe düveler ithal ettik. Et verimi yaklaşık iki kat yüksek olan Charollais ırkı sığırlar ile Türkiye'nin et açığını en kısa sürede kapayacağız" diye konuştu.

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