Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu açılıyor

T24 - Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu'nun hizmete girmesi için tüm resmi işlemlerin bittiği bildirildi. Erbil'de açılacak konsoloslukla birlikte Türkiye, Irak'taki konsolosluk sayısını üçe çıkaracak. Irak ise Türkiye'de konsolosluk açma hakkını saklı tutuyor.



Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin dış ilişkiler sorumlusu Falah Mustafa, bugün yaptığı açıklamada, Erbil'de Türk Başkonsolosluğu'nun açılması için tüm işlemlerin bitirildiğini ve konsolosluğun yakında hizmete gireceğini söyledi.



Mustafa, bölgesel yönetim ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde büyük rol oynayacağını dile getirdiği Başkonsolosluğun, Türkiye ile ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde de katkı sağlayacağını ifade etti.



Mustafa, başkonsolosluğun açılışı konusunda kesin bir tarih vermezken yakın bir zamanda Türk Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yetkililerinden oluşan bir heyetin konsolosluğun açılışı için Erbil'e geleceğini ileri sürdü.



Irak Bakanlar Kurulu, 26 Ocak 2010'daki toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin Erbil şehrinde başkonsolosluk açmasına onay vermiş, imkanlar elverdiği zaman Irak'ın da Türkiye'de bir başkonsolosluk açacağı ve şu an bu hakkını saklı tutacağı yönünde bir karar almıştı.



Irak Hükümet sözcüsü Dr. Ali El Debbağ da Erbil'deki Türk Başkonsolosluğu'nun görev alanının Süleymaniye ve Dohuk'u da kapsadığı zaman Türkiye'de başkonsolosluk açma haklarını kullanabileceklerini dile getirdi.



Türkiye'nin şu an ülkenin en güneyinde yer alan Basra şehri ile Bağdat'ın 400 km kuzeyinde yer alan Musul şehirlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

