Türkiye'nin enerji ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - 24. Uluslararası “ICCI Powered by POWER-GEN” 2018 kapsamında düzenlenen, enerji sektörünün Türkiye’deki en önemli etkinliklerinden biri sayılan “ICCI Enerji Ödülleri” düzenlenen törenle bu yıl yedinci kez sahipleri ile buluştu.

24. Uluslararası “ ICCI” Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın ilk günü akşamında yapılan ödül töreninde açıklama yapan ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kühnel ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor ICCI Enerji Ödülleri’ni, enerji sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla düzenlediklerine dikkat çekerek “Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları açısında çok zengin bir ülke. Türkiye’nin gelişim programı içinde enerji, stratejik öneme sahip bir sektör ve bu alanda yapılan tüm yenilikçi çalışmaları destekliyoruz” dedi.

Özellikle yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımları desteklemek amacıyla da verilen 7.“ICCI Enerji Ödülleri”nde, Yenilenebilir Enerji Santralleri kategorisinde; \"Rüzgar\" alanında Bursa Karacabey’de hayata geçirdiği Harmanlık RES Karacabey projesi ile Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ödül alırken projenin “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü Vestas Enerji aldı. \"Hidroelektrik\" alanında Rize Kalkandere’de hayata geçirdiği Yokuşlu Kalkandere HES projesi ile Sanko Enerji SAN. ve TİC. A.Ş., ödül alırken projenin “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü VOİT enerji aldı. \"Jeotermal\" alanında Manisa Alaşehir’de hayata geçirdiği Alaşehir JES projesi ile Türkerler Holding, “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü Ormat Teknoloji aldı. \"Biyokütle ve Atık\" alanında Biokütle Gazlaştırma projesi ile Kastamonu Entegre Ağaç SAN A.Ş., “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü ise Gasification Consultancy firması aldı. \"Güneş\" alanında Düzce fabrikasında hayata geçirdiği GES Çatı Uygulaması projesi ile Aluform Pekintaş ALÜ. SAN. ve TİC. A.Ş. ödüle layık görülürken “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü ise Schmid Pekintaş firması aldı.

Termik Enerji Santralleri kategorisinde; \"Doğalgaz\" alanında, Kırıkkale’de hayata geçirdiği İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projesi ile Gama Enerji A.Ş., “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü GE Enerji aldı. \"Kömür\" alanında, Zonguldak’ta hayata geçirdiği ZETES 3 - Zonguldak Eren Enerji Termik Santrali projesi ile Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ödül alırken “Ana Ekipman Tedarikçisi” ödülünü ise Harbin Elektrik aldı.

Jüri özel ödüllerinin sahipleri ise VEDAŞ Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Soma Kömür Gazlaştırma Projesi (Trijen) ile TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü oldu. (Fotoğraflı)

