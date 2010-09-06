-TÜRKİYE'NİN ENDEMİK BİTKİLERİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünce (DÖSİM) yürütülen proje kapsamında, ''Türkiye'nin Endemik Bitkileri'' isimli bir kitap hazırlandı. Endemik bitkilerin korunması ve bu konudaki farkındalığın artırılması, bitkilerin yerel kültürle bağlarının ortaya konmasını amaçlayan kitap, Ekim ayında raflardaki yerini alacak. DÖSİM Müdürü Tolga Tuyluoğlu, yaptığı açıklamada, BM tarafından Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Yılı olarak ilan edilen 2010'da, yöreye özgü bitki varlığının tanıtılması, bitkilerin yöresel ve bilimsel adlarının bilinmesi amacıyla ''Türkiye'nin Endemik Bitkileri Projesi''ni yürüttüklerini söyledi. Proje kapsamında ''Türkiye'nin Endemik Bitkileri'' adlı kitabı, Ekim ayında beğeniye sunacaklarını anlatan Tuyluoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Hasan Torlak, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Aytaç ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mecit Vural imzasını taşıyan kitapta 200'ü aşkın endemik bitki fotoğrafı kullanıldığını bildirdi. ''Bilindiği gibi biyolojik çeşitlilik, oksijen karbon döngüsünün ve besin zincirinin sürekliliği, su ve toprağın korunması, atıkların ayrışması ve dönüşümü, zararlıların dengeli biyolojik denetimi gibi yaşamsal konularda büyük rol oynar'' diyen Tuyluoğlu, biyolojik çeşitliliğin korunmasında endemik türlere sahip alanların çok büyük önem taşıdığını kaydetti. Bu alanların zarar görmesinin söz konusu ender türlerin geri dönülemez bir biçimde yok olması anlamına geldiğini belirten Tuyluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tüm Avrupa'da 12 bin 500 yetişen bitki türüne karşılık, yalnızca Anadolu'da 10 bini aşkın bitki türü yetişmektedir. Bunların da 3 bin 700'e yakını endemiktir, yani belli bir bölgeye özgüdür. Buna karşın ne yurdumuzda, ne de dünyada bu zenginliğimiz yeterince bilinmektedir. 'Türkiye'nin Endemik Bitkileri' kitabı endemik bitkileri tanıtıp sevdirme amacının yanı sıra, kültürel sürekliliğin bitkilerin sürekliliğinden de beslendiği savıyla bitki-kültür ilişkisi ve uygarlığın ilk kez filizlendiği bu topraklarda bitkilerin kültürdeki yeri üzerine kafa yorma iddiasını da taşımaktadır.'' -ENDEMİK BİTKİLER VERİTABANI- Tuyluoğlu, proje kapsamında ayrıca internet ortamında bir endemik bitkiler veritabanı oluşturacaklarını ve web sitesi hazırlayacaklarını ifade etti. Projenin devamında yöreye özgü bitkileri konu alan ürünler tasarlanıp ürettirilerek, bunların müze/örenyeri dükkanlarında satışa sunulmasının da hedeflendiğini bildiren Tuyluoğlu, projenin bir yandan endemik bitki zenginliğinden turizmin geliştirilmesinde yararlanılmasına katkı sağlarken, öte yandan da bu zenginliğin korunup tanınmasına ve bitkilerin insanlar tarafından sevilmesine ön ayak olacağını sözlerine ekledi.