Türkiye’nin en yüksek binasını Topkapı’ya dikecek

Yeşil İnşaat, İstanbul-Beylikdüzü bölgesinin Esenyurt tarafında yer alan ve tamamlandığında 5 etap ve 9 bin konuttan oluşacak Innovia projesinde ilk iki etapta konutların hemen hemen hepsini sattı, üçüncü etap için satışa çıkıyor.



Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, üçüncü etabın satışı öncesinde yaptığı basın toplantısında, grubun yeni projeleri hakkında da bilgiler verdi.



2 milyar lira ciro



Engin Yeşil, Innovia’da 1 milyar liralık inşaat yapacaklarını ifade ederek, “Projenin satış cirosu da 2 milyar lirayı bulacak. Projeye Beylikdüzü Belediyesi ile ortak başlamıştık. Innovia arazisi 375 dönüm. İkinci etapta satışların yüzde 93’ünü tamamladık. İlk iki etapta böylece yaklaşık 4 bin konutun satışını yaptık” diye konuştu.



10 ayda yüzde 40 prim



Innovia’nın ilk etabında 1073, ikinci etabında 3 bin 162 konut satışa sunulmuştu. Engin Yeşil, ikinci etabı krizin en zirve noktası olan Ocak 2009’da satışa çıkardıklarını hatırlatarak, “Bu kampanya ile gördük ki, krizde de doğru fiyatla konut satılıyor. İkinci etap ile bir ayda 2 bin konut sattık. Şu an 3 bin 162 konutun yüzde 93’ünü sattık. Ocak ayında krize rağmen bize güvenenler konutlarının bugün yüzde 40-50 değerlendiğine şahit oldu” dedi. Innovia ikinci etapta dairelerin metrekaresinin halen 1450 TL olduğunu hatırlatan Engin Yeşil, ilk iki etaptan daha lüks ve cam giydirme bina olacak üçüncü etapta metrekare fiyatlarının 1450 TL’den başlayacağını açıkladı.



50 katı geçeriz



Engin Yeşil, Innova’nın bittiğinde 9 bin daire ile yaklaşık 30 bin kişiye ev sahipliği yapacağını da bildirdi. Yeşil İnşaat’ın proje geliştirmeye devam ettiğini söyleyen Engin Yeşil, basın toplantısından sonra gazetecilerle sohbet ederken, yeni projeler hakkında özel bilgiler verdi. Yeşil Kundura merkezinin bulunduğu Topkapı-Cevizlibağ’da, bitişik parselde otel-rezidans içeren bir kule ile 50 katı geçmek istediklerini söyleyen Yeşil, izin almak için çalıştıklarını bildirdi.



İki Trump projesi daha



10 dönüm arsada yükselecek 270 metrelik Yeşil Plaza-2 ile, Levent’teki 261 metrelik Sapphire’i geçmek istediklerini açıklayan Engin Yeşil, “İlk 10 kat otel, üst katlar rezidans olacak. 30 milyon dolarlık projede 200 daire olacak. Mecidiyeköy’de ortak olduğumuz Trump Towers’ın benzeri bir Trump projesini de Levent’e yapmak istiyoruz. Arsa bakıyoruz. Dedeman grubu ile Bodrum’da ortak aldığımız arsada ise Trump veya Four Seasons ile markalı resort (tatil köyü) ve villa yapmak istiyoruz” dedi.



Çöpten elektrik üretiyor 50 milyon lira ciro yapıyor



Engin Yeşil, grup olarak enerjide sektöründe de yer aldıklarını bildirdi ve “İstanbul’un çöpünden elektrik üretiyoruz. Şile ve Kemerburgaz’daki çöp toplama sahalarında kurduğumuz tesislerle, çöpten çıkan metan gazını elektrik enerjisine çevirip devlete satıyoruz. İleride rüzgar enerjisine de girebiliriz” diyor. Engin Yeşil, rüzgar enerjisinin konut projelerinde kullanılmasına yönelik projeleri de incelediklerini ifade etti. İstanbul’un çöpünden ürettikleri 40 megavat enerjinin cirosal olarak gruba 50 milyon TL katkı sağladığını belirten Yeşil, “Tesislerimiz, geçen yılın Aralık ayından bu yana üretimde. Boşa yatan serveti enerjiye çeviriyoruz. Çöp belediyenin olduğu için gelirin bir kısmını belediye ile paylaşıyoruz” diye konuşuyor.



Okumak için Amerika’ya gitti, 3 şirket kurup halka açtı



YEŞİL İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, ilginç hayat hikayesi ile de dikkat çekiyor. Yeşil Kundura’nın başına geçme hayaliyle ABD’ye üniversite okumaya giden Engin Yeşil, “ABD’de kendi şirketimi kurdum. Kontak lens şirketim, hızla büyüdü. Bu şirketi Borsa’ya kota ettik. Sonra bir telekom şirketi kurdum, o da Borsa’ya kote edildi. Ardından kurduğum kedi-köpek maması üreten şirketi de büyütüp onu da Borsa’ya açtım. Baba mesleğini sürdürmek istiyordum, ama Türkiye’de iş yapmak cazip değildi” dedi ve şöyle devam etti: “İnşaat sektörü cazip geldi, bu işe girdim. 2007’de dünyanın önde gelen yatırım fonu yöneticisi Rudolph Younes ile ortak olarak borsaya açık İhlas Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı’nı aldık. İsmini Y&Y GYO olarak değiştirdik.”