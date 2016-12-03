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Yaşam

Türkiye'nin en uzun nehri kısmen buz tuttu

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı

03 Aralık 2016 21:05

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü mevkisindeki bazı kısımları buz tuttu.

Yüzeyinin bazı bölümleri buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.

Sıcaklığın sıfırın altında düştüğü kentte, soğuk hava günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 3 gündür aralıklara devam eden kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarında da ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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