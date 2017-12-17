Türkiye'nin en temiz 3 köy okulundan biri Batman'da

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın merkeze bağlı Binatlı Köyü Ortaokulu, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye\'nin en temiz 3 köy okulundan biri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nin ise \'En temiz\' okulu seçildi. 3 bin nüfuslu köyde, 260 öğrencinin eğitim gördüğü okula verilen \'Temiz bayrak\' okulun girişine asıldı.

Batman\'a 8 kilometre uzaklıkta bulunan, 3 bin nüfuslu Binatlı köyünde, 260 öğrencinin eğitim gördüğü ortaokul, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye\'nin en temiz 3 köy okulundan biri seçildi. Binatlı Köyü Ortaokulu, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ndeki en temiz okul seçildi. Sağlık Bakanlığı\'nın ödül olarak gönderdiği \'Temiz bayrak\' okul girişine asılırken, Binatlı Ortaokulu\'nun yöneticileri okulu hafta sonları bile temiz tutabilmek için özveri ile çalışmaya devam ediyor.

\"OKUL, EVİMİZ GİBİ\"

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin denetime tuttukları okula 3 yıl süreyle \'Temiz okul, sağlıklı okul\' belgesi verildiğini belirten Okul Müdürü Abdulhalim Sekin, şöyle konuştu:

\"Eylül ayında Sağlık Bakanlığı bu anlamlı ödülü okulumuza verdi. Biz de bu sorumluluk bilinciyle okulumuzu sürekli temiz tutuyoruz. 15 eğitimcinin görev yaptığı okulu evimiz gibi temiz tutuyoruz. Cumartesi ve pazar günleri bile okulumuzun tüm sınıflarını temiz tutmak için personelle birlikte çalışıyoruz. 9 derslikli okulumuzda eğitim ortamı mükemmel bir konumda. 25 öğrenci kapasiteli sınıflarda örtüleri bile her hafta yıkıyoruz.\"

Köy okullarının \'Temiz Bayrak\' ödülünü almasının gururunu yaşadıkların belirten Binatlı Köyü Muhtarı Cemil Gündem, eğitim yuvasının temiz tutulması konusunda özveriyle çalışan eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi.

OKUL KORİDORLARI, DEĞERLER SOKAĞI OLACAK

Batman\'ın köyleri arasında Sağlık Bakanlığı\'nın \'en temiz okul\' seçtiği Binatlı Ortaokulu, koridorları da renkleriyle adeta bir sanat galerisini andırıyor. Kısa süre önce Kozluk ilçesinden Binatlı Ortaokulu\'na atanan Görsel Sanatlar Resim Öğretmeni Çağda Eren, eğitim yuvasının duvarlarını da alkit boya ile \'değerler sokağına\' dönüştürmek için çalışmalara başladı. Okulun koridorlarını örnek tablolarla süsleyen Öğretmen Çağda Eren, \"Eğitim yuvamızın koridorlarını \'değerler sokağına\' dönüştürebilmenin gayreti içindeyiz. Öğrencilerin yağlı boyadan etkilenmemeleri için daha çok alkit boya kullanıyorum. Hem koridorlarımız hem de okulun dış cephesi ile ihata duvarını 2 ay gibi bir sürede tamamlamayı planlıyorum. Bu konuda gerek okul yöneticileri ile gerekse de köy muhtarının bize verdiği desteği teşekkür ediyorum\"dedi.



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