Türkiye’nin en şık kadını seçiliyor!





ÇAĞNUR ÖZTÜRK



Tuna Kiremitçi "Kelebek"teki köşesinde çok önemli bir konu ele alınmıştı. "Dizilerde niye türbanlı kadın yok?"



Esra Elönü ise "Reytingimiz yok be abi..." diyerek cevaplamıştı.







Tuna Kiremitçi de "Sizi dizilerde sadece idealize edilmiş azizeler şeklinde görmek isteyen erkek egemen kafayla hesaplaşmadınız." Şeklinde cevap vermişti. Bütün bunların üzerine Ertuğrul Özkök bu konunun derinine inen bir yazı yazmıştı.



Dizilerde kocasını aldatan türbanlı kadın da seyretmeye hazır mısınız?



Dizelerde sevdiği erkekle öpüşen türbanlı kadın da seyretmeye hazır mısınız?



Dizilerde kötü, cinayet işleyen, hırsızlık yapan, arkadaşına kazık atan, gelinini arkadan bıçaklayan türbanlı kadın da seyretmeye hazır mısınız? gibi sorular sorarak aslında bütün nedenleri bir bir açıklamıştı.



Ahmet Hakan da konuya dahil olup türbanlı kadınların gayet alengirli kıyafetlerle kamu alanında arzı endam etmesinin altını çizmişti. *“Türban” artık, renksiz, cazibesiz, ışıltısız bir hayatın başat unsuru olmaktan çıktı* demişti yazısında.



İşte bütün bunlara değinmemin nedeni şöyle; Show TV’de yayınlanan Bugün Ne Giysem yarışmasında Türkiye’nin en şık kadınını seçme amacı olan programda türbanlı bir yarışmacı moda tasarımcısı Betül Sinem Sezgin kendi tasarladığı ve terzisine diktirdiği kıyafetiyle jüriden şıklığına tam not alarak finale kaldı. Dizilerimizin türbanlı kadına hazır olmadığı bir gerçek. Türbanlı yarışmacının bir moda programında finale kalması ise Ahmet Hakan’ın sözlerini doğrular nitelikte.









