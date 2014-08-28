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Yaşam

Türkiye'nin 'en sağlam' selfie'si

Tuğçe Saatman'ın selfie'sinde Türkiye'nin en sağlam defans oyuncuları seçilen Bekir İrtegün ve Semih Kaya ve futbol efsanesi Franco Baresi yer aldı

28 Ağustos 2014 18:30

Lassa En Sağlam Defans Ödül Töreni’ne sunucu Tuğçe Saatman'ın çektiği selfie damgasını vurdu.

Tuğçe Saatman'ın selfie'sinde Türkiye'nin en sağlam defans oyuncuları seçilen Bekir İrtegün ve Semih Kaya'nın ödüllerini dünyanın gelmiş geçmiş en iyi defans oyuncularından sayılan İtalyan futbol efsanesi Franco Baresi yer aldı.

Törende "Lassa En Sağlam Defans Ödülleri'nin Türk futbolunun Oscarlarına dönüşecek şekilde geliştirmek ve gelenekselleştirmek istiyoruz" diye konuşan Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman da yerini aldı.

Gecede Onur Ödülü takdim edilen Franco Baresi ise ödül törenindeki muhteşem atmosferden çok etkilendiğini belirterek, duygularını "Türk futbolundaki bu çabadan ve genellikle gözardı edilen defans futbolunun ödüllendirilmesinden büyük memnuniyet duydum. Teklif gelirse Türkiye'de Bu atmosferde bir takım çalıştırmaktan onur duyarım" şeklinde ifade etti.

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Tuğçe SaatmanBekir İrtegünSemih KayaFranco Baresiselfielassa

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