Türkiye'nin en pahalı otomobilleri

25 milyon YTL’lik büyük ikramiye ile hayalleri süsleyen en pahalı otomobile sahip olmak mümkün.



Talih kuşunu kazanan, bu parayı aldıktan sonra yaşamını Türkiye’de mi sürdürür bilinmez ancak eğer tercihi bu yönde olursa, muhtemel hayalini İstanbul Boğazı’nda bir yalı, yalının garajında birkaç lüks otomobil ve denizde de lüks bir yat süslüyor olacaktır.



Diğer seçenekleri bir kenara bırakıp otomobil ile ilgili hayal kuralım... 25 milyon YTL’lik büyük ikramiye ile hayalleri süsleyen en pahalı otomobile sahip olmak mümkün. Hatta paranın bir kısmına daha kıyıp, tasarımı size ait bir otomobili ürettirmeniz de zor değil.



25 milyon YTL’ye bu lüks otomobiller yerine Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Geely Echo’dan oluşan 1666 araçlık bir filo da kurabilirsiniz. Bu araçları şirketlere ya da bireylere kiralayarak yeni bir iş koluna başlangıç yapılabilir. Ya da işi bir adım daha ileri götürüp, yıllık 2000 adetlik satış rakamına ulaşan bir markanın distribitörü dahi olabilirsiniz.



Daha sıradışı bir fantaziye sahip olanlar ise listedeki ilk 5 otomobili satın alıp lüks otomobil galerisi hayaline ilk adımlarını da atabilir. Ayakları yere basan bir talihlinin, piyango çıkmış bile olsa kriz döneminde bu tip bir otomobile binmesi diğer insanlar tarafından pek hoş karşılanmayabilir ancak kişinin bünyesinde yaratacağı moralin etkisi de göz ardı edilebilir gibi değil.



Hürriyet Oto Yaşam