Türkiye'nin en önemli 186 şirketinde kadın yönetici yok

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından İsveç Konsolosluğu’nun finansal ve Egon Zehnder International Türkiye ofisinin stratejik desteği ile yürütülen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamındaki gerçekleşen “II. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”nda açıklanan "Bağımsız Kadın Direktörler 2014 Raporu”na göre Türkiye’nin en önemli 186 şirketinde yönetimde kadın bulunmuyor.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen, şirketlerin yönetim kurullarını kadın direktörler aracılığıyla güçlendirmeyi amaçlayan “Bağımsız Kadın Direktörler Projesi” kapsamındaki “II. Türkiye Kadın Direktörler Konferansı” Sabancı Center’da düzenlendi.



2014 Türkiye Bağımsız Kadın Direktörler Raporu’nun açıklandığı toplantıda Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkan Yardımcısı Ayşegül Ekşit’in katılımıyla “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu” ödülleri de sahiplerini buldu.

Toplantıyı Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği (TKYD) Başkanı Mehmet Göçmen açtı.

Konferansta Sabancı Üniversitesi tarafından hazırlanan “Bağımsız Kadın Direktörler Türkiye 2014” raporu Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Bağımsız Kadın Direktörler Projesi Direktörü Melsa Ararat tarafından paylaşıldı. Raporun önsözünü Ekonomik Konularda Genel Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan kaleme aldı.

Kadın direktörlerin sayısı yüzde 9.3'e yükseldi

BIST’de yer alan 422 şirketin yönetim kurullarının incelendiği rapora göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2012 yılından bu yana Kurumsal Yönetim İlkelerine eklediği yönetim kurularında kadınların yer almasına ilişkin tavsiyesine rağmen 2014 yılında 2013’e göre kadın direktör sayısında bir değişikliğe rastlanmadı.



Her iki yılda da sayıca 352’de kalan kadın direktörler oransal olarak yönetim kurulu üyelerinin yüzde 11.7’sini oluşturdu. Bu oran Türkiye bağlamında toplumsal cinsiyet çeşitliliği konusunda gönüllülük esasına dayanan düzenlemelerin ve ‘Uy ya da Açıkla’ yaklaşımının etkili olmadığını gösteriyor.

Kadın üye oranında artış olmamasına rağmen bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye oranı 2013’e göre artış gösterdi. 2014 yılında yeni atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yüzde 24’ü kadın oldu. Böylelikle toplam kadın direktörler içinde bağımsız kadın direktörlerin oranı yüzde 8.8’den yüzde 9.3’e yükseldi. Bu sonuç kısmen Bağımsız Kadın Direktörler Projesinin etkilerine bağlanmakta.



Raporda BİST şirketlerinin yüzde 44.1’inin yönetim kurullarında hiç kadın üye bulunmadığına dikkat çekiliyor. Başka bir deyişle, Türkiye’nin en önemli 186 şirketinde yönetimde hiç kadın bulunmadığı sonucu ortaya çıktı.

Bağımsız üyeler arasında kadın üye oranının artmasına paralel Yönetim Kurulu Komitelerinde yer alan üyeler arasında da kadın üye oranı artış gösterdi. Geçen yıl yüzde 8.5 olan bu oran 2104’te yüzde 8.5 oldu. Komiteler basında bakıldığında Denetim Komitelerinde yer alan kadın direktör oranı yüzde 9.5 ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde yer alan kadın direktör oranı ise yüzde 8.9.



Türkiye’de bankaların kurmak zorunda olduğu kredi komitelerinde toplamda 6 kadın üye var ve bunlar toplam üyelerin da yüzde 9.2’sini oluşturmakta. Proje Direktörü Melsa Ararat bu rakamları yorumlarken toplam kadın üyelerin yarısının şirketleri kontrol eden ailelerin mensubu olduğuna ve Denetim Komitelerde sadece bağımsız üyeleri görev yapabileceğine dikkat çekerek özellikle denetim konusunda kadınlara güven duyulduğuna işaret etti.

Türkiye’nin “Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu’na sahip şirketleri

Konferansta bu yıl ikincisi verilen Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Ödülü’ne Türk Tuborg, Turcas Petrol, Martı Otel İşletmeleri A.Ş, Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayi ve Burçelik Vana Sanayii layık görüldüler.



Alcatel Lucent Teletaş Komünikasyon, Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Endeksinde yer alan tüm ölçeklerde cinsiyet eşitliğinin yakalanmış olması sebebiyle Özel Ödül’e layık görüldü.



Ödül töreni, Sermaye Piyasaları Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül EKŞİT’in katılımıyla gerçekleşti.