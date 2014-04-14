Türkiye'nin en mutlu ili Sinop

Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2013 yılında ilk defa il düzeyinde yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre Sinop yüzde 77,7 ile 'en mutlu il' olurken mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 42 ile Tunceli olduğu gözlendi.

İlki 2003 yılında Hanehalkı Bütçe Anketi'nde ek bir modül olarak uygulanan 2004 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen araştırma kapsamında, Türkiye genelinde 125 bin 720 haneye gidilerek, 18 ve daha yukarı yaştaki 196 bin 203 birey ile yüz yüze görüşme yapıldı.

En mutlu Sinop, en mutsuz Tunceli

Mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2013 yılında yüzde 59 olarak tahmin edilirken, mutlu olduğunu beyan eden kişilerin en yüksek oranda olduğu il, yüzde 77,7 ile Sinop oldu. Sinop'u sırasıyla takip eden iller; yüzde 76,4 ile Afyonkarahisar ve yüzde 75,9 ile Bayburt oldu. Mutlu olduğunu beyan eden birey oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 42 ile Tunceli olduğu gözlendi.

Evliler daha mutlu

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Türkiye genelinde evli bireylerin yüzde 61,3'ü ve evli olmayanların yüzde 53,6'sı mutlu olduğunu beyan etti. Evli bireylerin mutluluk oranının en yüksek olduğu il yüzde 80,5 ile Sinop, en düşük olduğu il ise yüzde 43,2 ile Tunceli oldu.

Türkiye genelinde kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 73' tür. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 83,6 ile Karaman, en düşük olduğu il yüzde 59,7 ile Muş oldu. Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 68 olup, bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 84,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu il ise yüzde 52,7 ile Mardin oldu.

Türkiye’deki bireylerin %77’si gelecekten umutlu

Türkiye genelinde bireylerin yüzde 77'si kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranının en yüksek olduğu ilk 3 il yüzde 86 ile Balıkesir, yüzde 85,8 ile Isparta ve yüzde 85,5 ile Bolu oldu. Bu oranın en düşük olduğu 3 ilin ise, yüzde 64 ile Diyarbakır, yüzde 67,2 ile Tunceli ve yüzde 69,6 ile Düzce olduğu görüldü.

Artvin asayişten, Isparta sağlık hizmetlerinden memnun

Türkiye genelinde sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 74,7 olurken bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 89,1 ile Isparta, en düşük olduğu il yüzde 54,6 ile Hakkâri oldu.

Türkiye genelinde asayiş hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 79,4 olurken, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il yüzde 94,9 ile Artvin, en düşük olduğu il ise yüzde 58,9 ile Şırnak oldu.

Türkiye genelinde ulaştırma hizmetlerinden memnuniyet, yüzde 76,4, ulaştırma hizmetlerinden memnuniyetin en yüksek olduğu il yüzde 94,2 ile Afyonkarahisar'dır. Bu oranın en düşük olduğu il ise yüzde 50,2 ile Hakkâri oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnuniyet oranı Türkiye genelinde yüzde 69,6 oldu. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 89,5 ile Uşak, en düşük olduğu il ise yüzde 34,8 ile Şırnak.

‘Çöp toplama’dan en yüksek memnuniyet Eskişehir’de

Türkiye genelinde belediyelerin "çöp ve çevresel atık toplama" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 73,3. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 86,5 ile Eskişehir, en düşük olduğu il ise yüzde 33,1 ile Iğdır oldu.

Türkiye genelinde belediyelerin "kanalizasyon" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 70,3. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 82,6 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise yüzde 28,8 ile Hakkari oldu.

Türkiye genelinde belediyelerin "şebeke suyu" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 73'tür. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 86,8 ile İstanbul , en düşük olduğu il ise yüzde 30,6 ile Hakkari oldu.

Toplu taşımadan en çok Kilisliler şikayetçi

Türkiye genelinde belediyelerin "toplu taşıma" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 63,8. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 78,8 ile Karaman, en düşük olduğu il ise yüzde 23,5 ile Hakkari oldu.

Türkiye genelinde belediyelerin "yol/kaldırım yapımı" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 59,7. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu iller yüzde 76,1 ile Kastamonu ve Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 21,4 ile Kilis oldu.

Türkiye genelinde belediyelerin "yeşil alan yaratma" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 57,1. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 82,3 ile Kastamonu, en düşük olduğu il ise yüzde 22,5 ile Batman oldu.

Engellilere yönelik hizmetlerden memnuniyetin en yüksek olduğu il Manisa

Türkiye genelinde belediyelerin "engellilere yönelik" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 48,9. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 71,3 ile Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 14,5 ile Siirt oldu.

Türkiye genelinde belediyelerin "hasta ve yoksullara yönelik" hizmetlerinden memnun olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 53,3. Bu memnuniyet oranının en yüksek olduğu il yüzde 73,4 ile Manisa, en düşük olduğu il ise yüzde 15,3 ile Siirt oldu.

AB’ye en yüksek destek Hakkari’den

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin birey yaşamına olumlu etkisinin olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 37,1. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 75,9 ile Hakkari, en düşük olduğu ile ise yüzde 18,1 ile Burdur oldu.

Türkiye genelinde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için referandum yapılması durumunda üyelik yönünde oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 46,5. Bu oranın en yüksek olduğu il yüzde 78,1 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise yüzde 23 ile Şırnak oldu.