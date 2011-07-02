Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu

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URAP Başkanı ODTÜ eski Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarında yürütülen çalışma sonucu hazırlanan ''Üniversitelerin Akademik Performansa Dayalı Genel Sıralaması''nı düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.





Akbulut, Türkiye'deki 125 üniversitenin, ''Makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı'' olmak üzere toplam 9 kritere göre sıralandığını bildirdi.

Buna göre, Tüm Üniversitelerin Genel Puan Tablosu'nda 9 kritere göre en yüksek puanı Hacettepe Üniversitesi alarak listenin zirvesine yerleşti. Hacettepe'nin ardından ODTÜ 2., İstanbul Üniversitesi de 3. oldu. Ankara Üniversitesi 4., Gazi Üniversitesi 5., Ege Üniversitesi 6., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7., İstanbul Teknik Üniversitesi 8., Atatürk Üniversitesi 9., Erciyes Üniversitesi 10., Bilkent Üniversitesi 11., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12., Boğaziçi Üniversitesi 13., Sabancı Üniversitesi 14., Dokuz Eylül Üniversitesi 15., Ondokuz Mayıs Üniversitesi 16., Çukurova Üniversitesi 17., Akdeniz Üniversitesi 18., Fırat Üniversitesi 19., Başkent Üniversitesi 20. sırada yer aldı.





Alana göre sıralamada, ''makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı'' olmak üzere toplam 4 kriterden elde edilen puanlar kullanıldı.







Mühendisliğin birincisi ODTÜ oldu



Belirlenen 4 kritere göre, mühendislik alanında ODTÜ 1., İstanbul Teknik Üniversitesi 2., Gazi Üniversitesi 3. oldu. Listeye göre, Ege Üniversitesi 4., Yıldız Teknik Üniversitesi 5., Dokuz Eylül Üniversitesi 6., Boğaziçi Üniversitesi 7., Fırat Üniversitesi 8., Erciyes Üniversitesi 9., Selçuk Üniversitesi de 10. sıraya yerleşti.





Temel Bilimler alanının birincisi de yine ODTÜ oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi 2., Hacettepe Üniversitesi 3., Gazi Üniversitesi 4., Ankara Üniversitesi 5., Ege Üniversitesi 6., İstanbul Üniversitesi 7., Bilkent Üniversitesi 8., Atatürk Üniversitesi 9., Ondokuz Mayıs Üniversitesi de 10. oldu.







Sosyal bilimler sıralamasında sürprizler çıktı

''Sosyal Bilimler'' Alanında ise ODTÜ yine birinci oldu. Bilkent Üniversitesi 2., Hacettepe Üniversitesi 3., Gazi Üniversitesi 4., Ankara Üniversitesi 5., Koç Üniversitesi 6., Boğaziçi Üniversitesi 7., İstanbul Teknik Üniversitesi 8., Selçuk Üniversitesi 9., Dokuz Eylül Üniversitesi de 10. oldu.





''Sosyal Bilimler'' sıralamasının kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Akbulut, bu şaşkınlıkları üzerine puanlamaları tekrar tekrar kontrol ettiklerini, ancak sonucun değişmediğini söyledi.

Hukuk fakültelerinin yayınlarını örnek gösteren Akbulut, tüm Türkiye'de 30'a yakın hukuk fakültesi olmakla birlikte bir yılda sadece 6 bilimsel makalenin çıkarıldığını anlattı. Akbulut, İspanya'daki sıralamada da toplam yayına göre sosyal bilimler alanı sıralamasında da Bilkent'in 1., ODTÜ'nün ikinci sıraya yerleştiğini, dolayısıyla sıralamada çok büyük değişimlerin olmadığını söyledi.







Tıp alanının birincisi İstanbul Üniversitesi





Tıp alanının birincisi İstanbul Üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesi 2., Ankara Üniversitesi 3., Ege Üniversitesi 4., Gazi Üniversitesi 5., Başkent Üniversitesi 6., Gülhane Askeri Tıp Akademisi 7., Marmara Üniversitesi 8., Dokuz Eylül Üniversitesi 9., Erciyes Üniversitesi 10. sıraya yerleşti.





Yaşam Bilimleri Alanının ilk 10'unda yer alan üniversiteler ise sırasıyla Hacettepe, İstanbul, Ankara, Gazi, Ege, Atatürk, Marmara, Dokuz Eylül, Uludağ ve Akdeniz üniversitesi oldu.





Ziraat-Çevre alalında ise Ankara Üniversitesi birinci sırayı aldı. Ankara Üniversitesi'ni, Ege, Atatürk, Selçuk, İstanbul, Erciyes, Çukurova, Uludağ, Ondokuz Mayıs ve Hacettepe Üniversiteleri izledi.





Geliştirdikleri sistemin, üniversiteleri ''iyiler ve kötüler'' şeklinde ayırmayı hedeflemediğini dile getiren Akbulut, amacın üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.





Sıralama tablolarına http://tr.urapcenter.org adresinden erişilebilecek.









