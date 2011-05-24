Türkiye'nin en ilginç transferi: MHP'den BDP'ye

T24- Dün Türkiye siyaset tarihinde bir ilk yaşandı. Van'ın Başkale ilçesindeki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe teşkilatı, toplu halde istifa ederek Barış ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katıldı.

Aram Ekin Duran'ın Radikal'de yayımlanan 824 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Van Başkale’de MHP İlçe Başkanı Ömer Bozkurt ve 30 kişilik ilçe yönetimi, istifa ederek BDP saflarına katıldı. Bölgenin en etkili korucu aşiretlerinden Ertuşi aşiretine mensup olan ve Başkale’nin bir önceki AKP’li belediye başkanı Ejder Yağızer’in de yeğeni olan Bozkurt, BDP’ye geçiş kararı almalarında son operasyonların ve MHP’deki kaset skandallarının etkisi olduğunu söyledi.

Tüm yönetim BDP’ye geçti

MHP Başkale İlçe Başkanı Ömer Bozkurt, ilçe yönetimindeki 30 kişi ile birlikte dün İlçe Seçim Kurulu’na giderek istifa dilekçelerini sundu. Bozkurt, daha sonra BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Kemal Aktaş için açılan seçim bürosuna giderek BDP’ye katıldıklarını açıkladı. Başkale BDP İlçe Başkanı Derviş Polat, MHP’den istifa edip partilerine geçen Ömer Bozkurt’a rozet taktı. Bozkurt, rozeti takıldıktan sonra seçim bürosunda partililerle tokalaştı.

Eski MHP’li yeni BDP’li Bozkurt, Radikal’e yaptığı açıklamada, 5 yıldır Başkale’de MHP İlçe Başkanı olarak görev yaptığını belirterek, “Uludere ve Şırnak’ta yapılan operasyonlar ve halkımızın ölülerini almak için sınırı geçmesi bizi vicdanen çok etkiledi. Bugüne kadar zaten Başkale gibi bir yerde MHP’li olmanın bütün zorluklarını yaşadım. Bundan sonra halkımın yanında olmak istiyorum” diye konuştu.

‘Sokağa çıkamaz haldeydik’

Bugüne kadar MHP yönetiminin kendilerine hiçbir konuda destek olmadığını savunan Bozkurt MHP yönetiminde patlak veren kaset skandallarının da bölgedeki operasyonlar nedeniyle oluşan gerilimli ortamın üstüne tuz biber ektiğini dile getirdi. Bozkurt, şunları söyledi: “MHP’deki kaset skandalını kınıyoruz. Bizde büyük hayal kırıklığı yarattı. Kaset meselesi olmasa belki bir süre daha MHP’de kalırdık. Ama ortaya çıkan şeylerden sonra eşimizin, çocuğumuzun yüzüne bakamaz, sokağa çıkamaz hale geldik. Artık kendimizden utanıyoruz.”

MHP’den partilerine olan katılımı değerlendiren BDP Başkale İlçe Başkanı Derviş Polat da “MHP ilçe yönetimi partimize geçmeyi kendileri teklif ettiler. Bölgedeki son tutuklamalar ve operasyonlardan olumsuz etkilendiklerini söylediler. Biz de onları seve seve aramıza aldık. Mutluyuz” diye konuştu.