-Türkiye'nin en hızlı treni geliyor ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, saatte 350 kilometre hız yapabilen tren alımı için Ekim ayında ihaleye çıkacaklarını bildirdi. Karaman, önümüzdeki ay yapılacak ihaleyle biri saatte 350 kilometre hız yapan tren olmak üzere toplam 6 adet tren alımı yapmayı planladıklarını söyledi. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hattında kullanılacak hızlı trenle, Ankra-Konya arası ulaşım süresinin 1 saat 15 dakikaya düşeceğine dikkati çeken Karaman, ''Konya'ya inşallah kısa zamanda 1 saat 15 dakikada gitmeyi gerçekleştireceğiz. Ekim ayında ihaleye çıkacağız. İhaleyle altı adet hızlı tren alacağız. Biri 350 kilometre hız yapan tren olacak ama 300 kilometre hızla çalıştırılacak'' diye konuştu. Karaman, Konya-Ankara hattının, 350 kilometre hız yapan trene uygun bir şekilde yapıldığını ifade ederek, ''Burada bizim kurp dediğimiz, viraj olarak anılan şey yok. Konya'da alan, Eskişehir hattına göre daha düz. Alan düz olduğu için tren daha doğrusal gidiyor. Hatta kullanılan malzeme, arazi yapısı, her şeyi buna uygun. Sertifika kuruluşu da buraya raporunu verdi. 350 kilometre hızına uygun raporunu aldık. İhaleyle tren alıp, denemelere başlayacağız'' şeklinde konuştu. Karaman, Konya-Eskişehir hızlı tren hattının da hazır olduğunu, bu yıl içerisinde bu hatta seferleri başlatmayı planladıklarını kaydederek, ''Bu yıl içerisinde açmayı planlıyoruz ama henüz tarihini belirlemedik. Burada, Ankara-Konya hattında sistem oturduğu zaman Eskişehir hattını da açacağız. Konya-Ankara hattında çok yoğunluk var ve seferleri artırmamız lazım'' dedi. Karaman, hızlı tren projeleri 2023 yıl hedeflerinde Karaman, Adana, Mersin ve daha sonra Antalya'nın sırada yer aldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Konya, hızlı tren açısından bir kavşak olabilir. Yüksek hızlı tren projeleri hakikaten ülkenin prestij projeleridir. Bizim için çok önemli. Bu trenle seyahat eden vatandaşlar şöyle bir duyguya kapılıyorlar, zaman zaman duyuyorum kendileriyle, ülkeleriyle gurur duymaya başlıyorlar. Ülkelerini daha çok sevmek için sebep olarak görüyorlar, çok büyük zevk alıyorlar. Diğer illere dağıldığı zaman gelecekte bütün iller kendine hızlı tren isteyecek. Bu da siyasete yansıyacak ve hakikaten hükümetimiz de çok büyük destek veriyor zaten. Bilhassa Sayın Başbakanımız özel ilgileniyor, hızlı trenle. Ulaştırma Bakanımız da hem bize müthiş destek veriyor hem de nefesini hep ensemizde hissediyoruz. Dolayısıyla daha çok çalışıyoruz.'' -''Şu anda ilk temel atacağımız yer Bursa''- Karaman, şu anda temeli atılacak ilk hızlı tren hattının da Bursa-Bilecik olduğunu belirterek, buranın ihalesini yaptıklarını, yakın zamanda çalışmaların başlatılacağını söyledi. Bu ay içerisinde ayrıca Ankara-İzmir hattının yapımına Polatlı ve Afyon'dan başlayacaklarını anlatan Karaman, 2013'ün sonunda İstanbul, 2014'te Sivas, 2015'te Bursa ve Afyon hızlı tren hatlarının yapımını tamamlayacaklarını bildirdi. Karaman, İzmir hızlı tren hattının yapımının ise 2016'ya doğru bitebileceğini belirtti. Hızlı tren hattı yapımı çalışmalarının daha sonra Doğu'ya doğru ilerleyeceğini aktaran Karaman, ''Erzurum, Kars ve Tiflis'i birleştirmek için çalışmalarımız var'' dedi. -''Hicaz demiryolunun Ürdün'e kadar kısmında hiçbir problem yok''- Hicaz demiryolu yapım çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, çalışmaların İstanbul, Konya hatlarıyla devam edeceğini kaydederek, ''Daha sonra Adana, Mersin sırada olacak. Suriye ile de Gaziantep-Halep hızlı tren hattıyla ilgili bir anlaşma yapmıştık. Onlar da Ürdün ile bir anlaşma yapıyorlar. Hicaz demiryolunun Ürdün'e kadar kısmında hiçbir problem yok. Suudi Arabistan, Riyad merkezli yapmak istiyor. Onlar da Mekke-Medine hattını ihaleye çıkardılar. Yani demiryollarının sadece Türkiye içinde değil Orta Asya'ya kadar, İran, Rusya, Irak, Suriye, Lübnan hatta Kuzey Afrika ile bu bölgelere kadar yapılması için çaba gösteriyoruz.''