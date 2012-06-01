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Türkiye'nin en güzel kızı seçildi

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı 'nda Star TV tarafından düzenlenen yarışmada 20 aday mayo ve gece için özel hazırlanan tuvalet giydi

01 Haziran 2012 14:16

Miss Turkey 2012'de tacın sahibi Açalya Samyeli Danoğlu oldu. Danoğlu, Türkiye'yi Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil edecek.

 
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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki gecede; ikinciliği Çağıl Özge Özkul alırken, İlknur Melis Durası ise 3'üncü oldu. 14. numaralı yarışmacı Meltem Tüzüner ise ismini 4'üncülüğe yazdırdı.
 

Bonomo sahnede

 
Eser Yenenler ve Asuman Krause'nin sunduğu yarışma gecesinde Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Can Bonomo ayağının tozuyla sahne aldı.
 
 
Yarışmanın bir başka sürprizi ise Atiye idi. Genç yıldız, şarkıları ve danslarıyla izleyenlerden beğeni topladı.
 

Jüri üyeleri

 
Yarışmada ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, oyuncu ve eski model Burak Hakkı, haber spikeri ve eski Türkiye güzellerinden Jülide Ateş, model Tülin Şahin, bir başka tescilli “Miss Turkey” güzeli Demet Şener Kutluay ve gazeteci Güneri Civaoğlu gibi ünlü isimler de jüri üyeliği yaptı.
 

İlk Türkiye'yi temsil edecek

 
Yarışmada birinci gelen Açalya Samyeli "Miss World" (Dünya Güzellik), ikinci güzel "Miss Universe" (Kainat Güzellik Yarışması), üçüncü güzel ise “Miss Earth”de temsil edecek. Yarışmada dördüncü seçilen güzel "Miss International" ilan edilecek.

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miss turkey 2012Açelya Samyeli Danoğlu

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