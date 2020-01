Türkiye'nin en genç yönetmeninden yeni bir komedi: Yav he he…

Türkiye'nin en genç yönetmeni sıfatını taşıyan 23 yaşındaki Volkan Özgümüş'ün yönetmenliğini yaptığı 'Yav he he..' filmi yeni yılda vizyona girecek. Senaryosunu Yücel Gökçek’in yazdığı uzun metrajlı 'Yav he he...' filminin başrollerinde Gökçek ve Sabahattin Yakut bulunuyor.

Filmde Gökçek ve Yakut'un hayat verdiği Sabri ve Medeni karakterleri, kendilerine küçüklükten beri annelik eden Hafiye Nine’nin hasta olmasından dolayı, ilaç parası bulmak için koyunlarını açık artırmayla satmaya çalışmasını konu ediniyor. Köylülerden istediklerini bulamayan Sabri ile Medeni arkadaşları Tekno Tekin sayesinde internetin faydalarından yararlanır ve yolları İstanbul’a düşer. İstanbul’da başlarına gelmeyen kalmaz ve düğümler hiç beklemedikleri bir anda çözülür.

İzleyicileri güldürürken, aynı zamanda ağlatacak komedinin çekimleri İzmit ve İstanbul'da yapıldı. Filmin oyuncu kadrosunda da Ayşenil Şamlıoğlu, Muhammet Cangören, Başak Daşman, Yakup Yavru gibi tecrübeli isimler yer alıyor.