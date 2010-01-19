Türkiye'nin en genç yazarı

T24- Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde okuyan 14 yaşındaki Rana Demiriz Gölgedeki Işıklar adlı bir roman yazarak edebiyat dünyasına adım attı.



Demiriz kitabında 20 yaşında bir genç kızın ABD'den başlayarak İspanya'da devam eden fantastik yaşamını anlatıyor. Evlerindeki 1500 kitabın 800'ünü okuduğunu belirten genç yazar "Gölgedeki Işıklar, konusu ile okuyanlara gerçek yaşam içinde bunlar olabilir diyebilecek bir konuya sahip. Amerika ve İspanya'ya hiç gitmedim ama konunun geçtiği yerleri Google Earth'te sokak sokak dolaşarak buldum." dedi. İleride Nermin Bezmen gibi akıcı bir dille roman yazıp, Orhan Pamuk gibi Nobel ödülü almak istediğini belirten Demiriz, ikinci kitabını da yazmaya başladığını söyledi.