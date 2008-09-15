Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni 1991 yılında birincilikle bitiren ve aynı üniversitede akademik kariyerini sürdürerek 2005 yılında profesör olan İrfan Aslan, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne rektör olarak atanarak 39 yaşında Türkiye'nin en genç rektörü oldu.



Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütürken Ağrı'ya rektör olarak atanan Prof. Dr. Aslan, ilk hedefinin üniversiteyi örnek bir kampusa kavuşturmak ve halkla bütünleştirmek olduğunu söyledi.



Görevime önümüzdeki hafta başlayacağını belirten Aslan şöyle dedi:



"Öncelikle üniversitenin bilim alanında ilerlemesi, bölgenin kalkınması için neler yapılabilir bunları tespit edeceğiz. Türkiye’nin çatısı olarak bilinen ve kutsal kitaplarda da yer alan Ağrı Dağı'nın bütün özelliklerini ortaya çıkarıp turizme kazandırmak için Ağrı halkıyla birlikte çalışacağız.



'Yapılacak çok işimiz var'



Üniversiteye adını veren Ağrılı işadamı İbrahim Çeçen ile birlikte üniversiteye muhteşem bir kampus yapacağız. Kampusun içinde merkezi laboratuvar oluşturup hayvancılıkla ilgili araştırmalar, incelemeler yapılacak. Yani yapacak çok işimiz var."



Prof. Aslan kimdir?



Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Süngübayırı köyünde 1969 yılında doğdu. İlkokulu aynı köyde, ortaokulu ve liseyi Oltu ilçesinde okudu. 1987 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nü 1991 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl mezun olduğu fakültenin Bitki Koruma Bölümü Entomoloji bilim dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1994’te yüksek lisansını, Haziran 1997'de doktora tezini tamamladı. 1997 de yardımcı doçent, 2000'de doçent, 2005'te profesör oldu.



