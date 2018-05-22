Türkiye'nin en doğusunda çocuklara bale eğitimi

Orhan AŞAN- Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan profesyonel cimnastikçi Betül Demirkıran, kendi imkanlarıyla öğrencilere cimnastik ve bale eğitimi veriyor. Sınıfındaki 25 öğrenci ile tek tek ilgilenerek özel eğitimler veren Demirkıran, amacının cimnastik ve balenin Van\'da da yapılabildiğini göstermek olduğunu söyledi.

Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nden Van\'ın Başkale İlçesine öğretmen olarak atanan, çeşitli spor dallarında birçok başarısı ve derecesi bulunan sınıf öğretmeni Betül Demirkıran, çocuklara cimnastik ve bale eğitimleri veriyor. Yüzme, kayak, fitness, rüzgar sörfü, cimnastik gibi birçok spor dalıyla uğraşıp antrenörlük yapan Demirkıran, okuldan geri kalan zamanının büyük bir bölümünü de çocuklara ayırıyor. Öğretmen Demirkıran, okulun alt katında bulunan salonda, kısıtlı imkanlarla 25 öğrenciye bale ve cimnastik eğitimleri verip, bu sporun önemini anlatıyor.

GÖNÜLLÜ VE CİMNASTİK EĞİTİMİ VERİYOR

Verdiği eğitimlerle çocukların hem vücudunu, hem de düşünce yapısını disipline ettiğini, bunun da ruhsal gelişimlerine yardımcı olduğunu söyleyen Demirkıran, şöyle konuştu:

\"Elimizdeki imkanlarla temel cimnastik eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımız da bu eğitimleri başarıyla tamamlıyorlar. Okul saatlerinin dışında da çalışmalar yaptık. Her saati değerlendirmeye çalışıyoruz. Öğrenci velilerimiz bu konuda büyük fedakarlık yapıyorlar. Çocuklarının bu eğitimleri alması için çaba sarf ediyorlar. Biz de daha çok keyif alarak yapıyoruz. Çocuklarımız bu eğitimleri alırken hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Yani bu bale ve cimnastik eğitimlerini keyifli hale getirirek öğretiyoruz. Yıl sonunda öğrencilerimle kapsamlı bir etkinlik yaparak, ne kadar başarılı olduğumuzu göstereceğiz. Bunun yanında bale ve cimnastiğin, Türkiye\'nin en ücra köşelerinde biri olan Van\'ın Başkale ilçesinde yapılabildiğini göstermek istiyoruz. İlk başladığımızda herkesin aklında \'Başkale\'de bale, nasıl olur\' diye soru işaretleri vardı. Ben de neden olmasın diyerek daha çok çalışmaya başladım. Bu çocukların da diğer illerdeki çocuklar kadar hakkı var böyle bir eğitime. Diğer birçok ilde bu eğitimler ücretli olarak veriliyor. Ama ben burada gönülü bir şekilde öğrencilerime dersler veriyorum.\"

KISITLI İMKANLARLA HAZIRLANIYORLAR

Türkiye şampiyonu olabilecek kadar yetenekli öğrencilerin olduğunu da anlatan Demirkıran, \"İmkanlar kısıtlı ve buna rağmen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sadece bizim için değil, Van genelinde imkanlar kısıtlı. Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin bu imkanları sağlaması gerekiyor. Destek sağlanması durumunda daha iyi eğitim almış çocukların ortaya çıkacağına inanıyorum. Çevremizden olumlu tepkiler alıyoruz. Velilerimizin bize çok büyük desteği var. Bizlerde bu destekler sayesinde başarılı olmaya çalışıyoruz\" dedi.



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