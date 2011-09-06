-Türkiye'nin en derin 5. mağarası bulundu KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 06.09.2011 - Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Tekir beldesindeki Yeşilgöz Göleti'nde araştırma yapan ODTÜ Obruk Mağara Araştırma Grubu, Türkiye'nin en derin 5. mağarasını ortaya çıkardı. ODTÜ Obruk Araştırma Grubu Üyesi Ali Yamaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 kişilik bir grupla bölgede yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Yaklaşık 3 hafta devam eden çalışmalar sonucunda mağarada 650 metreyi gördüklerini ve buranın bu haliyle Türkiye'nin en derin 5. mağarası olma özelliği taşıdığını ifade eden Yamaç, şöyle konuştu: ''Keş Dağı Yaylası'nda bulunan düdenden batan suyun Yeşilgöz'deki obruktan çıkma ihtimali çok yüksek. Eğer bunu kanıtlayabilirsek bu bölgenin turizm açısından cazibe merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Zaten bu düşünce bizleri bu gayretin içerisine yöneltti. 40 kişilik ekiple 15 gün boyunca Keş Dağı'nda yer altı mağarasının başlangıcında kamp kurduk. Zaman zaman zorlansak da 650 metreye kadar indik. Bu mesafe ise bu mağaranın derinlik açısından Türkiye'nin 5. büyük mağarası olduğunu gösteriyor.'' Yamaç, gelecek yıl çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirterek, 40 kişilik grubun bu dönem toplam 850 saat çalışma yaptığını vurguladı. Hedeflerinin 2 bin metredeki Keş Dağı'ndan Yeşilgöz'e inebilmek olduğunu dile getiren Yamaç, ''Önümüzdeki yıl bizi çok daha zorlu bir çalışma bekliyor ama artık kesin olarak anlaşıldı ki Keş Dağı Düdeni ve bağlantılı olduğu hidrojeolojik sistem, bu emeği boş çıkarmayacak kapsamda'' dedi. Yamaç, Kahramanmaraş'ın bir mağara cenneti olduğunu ifade etti. Kentteki mağaralar arasında tarihi geçmişe sahip mağaralar da bulunduğunu bildiren Yamaç, ''Biz yolumuza önümüzdeki yıl devam edip burayı tamamlamayı hedefliyoruz. Burası zor ve çok ilginç bir mağara. 2012'de Türkiye'nin 3. derin mağarasını ortaya çıkarmak üzere bu dönem yürüttüğümüz çalışmaları tamamladık'' diye konuştu. Türkiye'deki en derin ve uzun mağaralar hakkında da bilgi veren Yamaç, Türkiye'nin en derin mağarasının Mersin'in Anamur ilçesindeki Peynirlikönü-EGMA Düdeni olduğunu söyledi. Peynirlikönü düdeninin bin 429 metre derinliğiyle dünyanın 12. derin mağarası özelliğini de taşıdığını dile getiren Yamaç, bunu sırasıyla Niğde Kuzgun, Mersin Anamur Çukurpınar, Isparta'nın Kuyule, Kahramanmaraş'ın Keş Dağı düdenin takip ettiğini ifade etti. Türkiye'nin en uzun mağarasının 6 bin 818 metre uzunlukla Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Tilkiler düdeni olduğunu hatırlatan Yamaç, burayı 6 bin 639 metre ile Zonguldak'ın Ayiçi ilçesi Kızılelma Mağarası, 5 bin 275 metreyle Isparta'nın Yenisarbademli ilçesi Pınargözü Mağarasının takip ettiğini kaydetti.