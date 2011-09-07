Türkiye'nin en değerli sürüsü

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“Kuzu makinesi" romanov koyunu





“Saf Romanov ırkı sadece Rusya'da ve Türkiye'de







Hürriyet gazetesinin yer verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'in özel izni ile 175 Romanov koyununu 7 ay önce Rusya'dan Türkiye'ye getiren Günay, Ankara'nın Kazan İlçesi'nde Çimkent Romanov Çiftliği'nde üretime geçti. Yarım saat havada kalabilme özelliği olan insansız hava aracı, gece-gündüz görüşlü kameralar ve silahlı çobanlarla 24 saat gözetim altında tutulan çiftlikte, 24 saat veteriner hizmeti veriliyor.Analık kabiliyetinin yüksekliği ve iklim değişikliklerine hızlı adaptasyonu ile isim yapan Romanov koyunları, yılda 2 doğum yapıyor ve ortalama bire beş veriyor. Çiftlikte 7 ayda 80 kuzu üretmeyi başaran Günay, çok kısa sürede kilo alarak et verimini artıran Romanov koyunlarının, doğum yaptıktan sonra, en geç 35-40 gün içinde tekrar gebe kalabildiklerini aktarıyor.Son yıllarda yavrularda yüksek yaşama gücü, değişik bölgelere adaptasyon kabiliyeti ile sürü koyunculuğu bakımından üstün özellikler sergileyen Romanov koyununa dayalı melezleme çalışmaları dünyada bir çok ülkede yapılıyor. Doğuran 100 koyundan 200-250, iyi bakım ve besleme koşullarında dördüz beşiz hatta altız kuzu alınıyor. Bu özelliği nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde melezleme çalışmalarında kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan Romanov koyunu, “kuzu makinesi” olarak da tanımlanıyor.Doğduğunda tüyleri koyu siyah olan, 3 aylıkken yünleri ağarmaya başlayarak kirli beyaza dönüşen Romanovlar, yaşına ulaştığında tam beyaza dönüşüyor.Çimkent Romanov Çiftliği sahibi ve yöneticisi Osman Nuri Günay, “Bu koyun ırkının tamamen saf hali dünyada sadece Rusya'da ve bizde var” dedi. Azalan et üretimine tek çare olarak Romanov koyunlarını gördüğünü ifade eden Günay, koyun etinin kokma nedenini temizliğe dikkat edilmemesine bağlayarak,haftada en az iki kere banyo yaptırılması ve günde en az bir tutam kekik otu yemesi halinde etin kesinlikle koyunsu kokmayacağını söyledi.