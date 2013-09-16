Türkiye'nin en çok porno arayan 3 ili

Tüm dünyada internette porno araması giderek artıyor. 2005'te yüzde 30'lardayken, 2013'te yüzde 100'e yaklaştı. Yani artık herkes internette porno arıyor.

Telekomünikasyon İletişim Başkan vekili Osman Nihat Şen, dünyada porno kelimesini en çok hangi ülkeler arıyor sorusu soruldu.

Dünyada ilk sırada Papua Yeni Gine var. Onu Hindistan ve Pakistan takip ediyor. Tüm ülkeleri gruplara ayırırsak Türkiye ilk üç ülke grubunda ve Türkiye'de dünya geneline kıyasla daha hızlı bir artış var.



Türkiye'de en çok “porno” arayan illerde ise Diyarbakır, Erzurum ve Adana ilk sıralarda.