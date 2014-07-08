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Yaşam

Türkiye’nin en çok kullanılan 20 ismi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'de en çok kullanılan 20 isim ve soyadını açıkladı

08 Temmuz 2014 19:17

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte çocuklara verilen isimlerde de büyük değişim yaşanıyor. 1920'li yıllarda revaçta olan Hayriye, Cemile, Zeliha'nın yerini şimdilerde Azra, Nisanur ve Belinay almış. Erkeklerde ise Kemal, Ramazan, Recep'in yerine Eymen, Çınar ve Umut tercih edilmiş. 

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden derlenen bilgiye göre; nüfus kütüklerine kayıtlı en çok kullanılan kadın isimleri şöyle sıralandı: 

Zeynep, Elif, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Nisanur, Ela, Belinay, Nehir, Hiranur, Meryem, Irmak, Eylül , Sümeyye, Cemre, Rabia, Ayşe ve Fatma

1923 ile 1930 arasında Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimleri ise şunlar: 

Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep, Şerife, Hanife, Meryem, Sultan, Zehra, Havva, Hayriye, Cemile, Zeliha, Elif, Gülsüm, Naciye, Havva ve Fadime. 

 

2013'te kız çocuklarına verilen isimler 

 

2013'te kız çocuklarına verilen 20 isimle Cumhuriyetin ilk yıllarında kız çocuklarına verilen isimler arasında sadece; Zeynep, Fatma, Meryem, Elif ve Ayşe benzerlik taşıyor. 

 

Erkek isimleri

 

1923-1930 yıllarında revaçtaki erkek isimleri şöyle: 


Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin, Hasan, İbrahim, İsmail, Osman, Halil, Süleyman, Yusuf, Ömer, Abdullah, Mahmut, Salih, Kemal, Ramazan, Recep, Mehmet Ali. 

2013'te de erkek çocuklarına verilen 20 isim şöyle sıralandı: 

Yusuf, Berat, Emir, Mustafa, Ahmet, Ömer, Mehmet, Muhammed, Emirhan, Eymen, Ali, Çınar, Enes, Kerem, Miraç, Umut, İbrahim, Furkan, Hüseyin ve Yunus Emre. 

 

En çok Yılmaz soyadı kullanılıyor 

 

Genel Müdürlüğün istatistiklerine göre; en çok kullanılan soyadları listesinde ise Yılmaz, Kaya, Demir, Şahin ve Çelik ilk 5 sırada yer aldı. En çok kullanılan diğer 15 soyadı ise ise şöyle sıralandı: Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan ve Şimşek. 

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