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Kültür-Sanat

Türkiye'nin en çok kazanan yazarı kim?

Forbes'in 2010 satış verileriyle oluşturduğu en çok kazanan yazar .....

03 Mayıs 2011 03:00

 T24- FORBES’un bu yıl dördüncüsünü yayınladığı “En Çok Kazanan Yazarlar” listesine Ergenekon davası ve davanın yarattığı kutuplaşmanın izleri damga vurdu. Listenin zirvesinde geçen yılın en çok tartışılan kitabı “Haliç’te Yaşayan Simonlar”ı yazan eski polis şefi Hanefi Avcı var. İkinci sıradaysa çok ilginç bir isim var: 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sinan Yağmur. Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu.


Forbes'un “En Çok Ciro Yapan Kitaplar” sıralamasında Ergenekon kitaplarının ağırlığı var. 20 kitabın toplam cirosu 39, 1 milyon lira ve bu rakamın 18, 9 milyon lirası listede yer alan beş politik kitaba ait. Hanefi Avcı'yla aynı kulvarda bulunan  ve Taraf Gazetesi’ndeki Ergenekon davası konulu haberleriyle tanınan Mehmet Baransu’nun 10’uncu; davanın ilk tutuklularından Ergün Poyraz’ın 13’üncü sıradan en çok kazanan yazarlar listesine girdi. Yine dava kapsamında tutuklu bulunan gazeteciler Mustafa Balbay ve Nedim Şener’in kitaplarının satış başarıları da eklenince FORBES’un 20 yazarlık sıralamasına politik kitaplarıyla öne çıkan beş isim yer almayı başardı. 

En çok ciro yapan kitaplar sıralamasında 14.3 milyon lira ciro yapan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabını, 3 milyon liralık cirosuyla Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” ve 2.25 milyon liralık cirosuyla İskender Pala’nın “Şah Sultan” romanı takip ediyor.

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında bu yıl ilk 20 yazarın yarattığı ciro önceki yıla göre yüzde 40, 5 artarak 55, 9 milyon liraya yükseldi. Yazarların elde ettikleri telif geliri ise 1, 1 milyon lira artarak 8, 1 milyon lira oldu. Bu yılın en flaş isimi Sinan Yağmur. 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu. Yine Mevlana’yı konu alan “Tennure ve Ateş” kitabı da 35 bin adet basılan Sinan Yağmur, 3 milyon lira ciro ve 275 bin liralık telif geliriyle yılın en çok kazanan ilk 10 yazarı arasında yer aldı.

Özer Turan imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre 2010’da en çok kazanan yazarlar listesinin ilk üç sırasında Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak var. Son kitabı “İstanbul Hatırası” 150 bin adet basılan polisiye yazarı Ahmet Ümit’in bütün kitapları toplamda 318 bin adet basıldı. 5, 4 milyon liralık ciro yapan Ahmet Ümit, 1 milyon 83 bin liralık telif geliri elde ederek 2010’un en çok kazanan romancısı ve en çok kazanan ikinci yazarı oldu. Elif Şafak’ın toplamda 550 bin satış rakımına ulaşan “Aşk”ın ve “Firarperst”in 2010’da 100 biner basılması Şafak’ı 4.9 milyon liralık ciroyla üçüncülüğe taşısa da geçen yıl 2 milyon lirayı bulan telif geliri, bu yıl 1 milyon liranın altında kaldı. Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak’ın kitaplarının toplam ciro içindeki payıysa yüzde 44, 6 oldu -24, 7 milyon lira. Aynı şekilde 20 yazarın elde ettiği 8, 1 milyon liralık telif gelirinin yüzde 43, 7’sini de (3, 5 milyon lira) bu üç yazar paylaştı.


Kitap piyasası ise büyümeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı’nın yayınladığı istatistikler üzerinden FORBES’un yaptığı incelemeye göre 2010’da geçen yıla göre yüzde 11, 4’lük artışla 34 bin 863 farklı kitap yayınlandı. Bu rakam 2009’da 31 bin 286’ydı. 2000’deyse sadece 13 bin farklı kitap yayınlanmıştı. Buna göre sektör 10 yıl içinde yüzde 165 oranında büyüdü. 2010’da yayımlanan 570 romanın 300’ünün ilk kitap olması da yazarlığı para kazandıran bir meslek olarak algılanmaya başladığını gösteriyor. 

En Çok Kazanan 20 Yazar

 
 YAZAR
 YAYINEVİ
 2010 BASKI

ADEDİ
 YAZARIN

GELİRİ (TL)
 
1
 Hanefi Avcı
 Angora Yayıncılık
 572.000  
 1.430.000  
 
2
 Ahmet Ümit
 Everest Yayınları
 327.000  
 1.107.400  
 
3
 Elif Şafak
 Doğan Kitap
 275.000  
 986.200  
 
4
 Turgut Özakman
 Bilgi Yayınevi
 204.000  
 698.000  
 
5
 Ayşe Kulin
 Everest Yayınları
 245.000  
 519.000  
 
6
 İskender Pala
 Kapı Yayınları
 234.000  
 485.850  
 
7
 Canan Tan
 Altın Kitaplar
 263.000  
 455.325  
 
8
 Orhan Pamuk
 İletişim Yayınları
 53.000  
 349.875  
 
9
 Sinan Yağmur
 Karatay Yayınları
 285.000  
 286.250  
 
10
 Mehmet Baransu
 Karakutu Yayınları
 110.000  
 234.000  
 
11
 Mustafa Armağan
 Timaş Yayınları
 116.000  
 190.438  
 
12
 Serdar Özkan
 Timaş Yayınları
 127.500  
 189.338  
 
13
 Ergün Poyraz
 Togan Yayınları
 75.000  
 187.500  
 
14
 Mümin Sekman
 Alfa Kitap
 276.000  
 172.500  
 
15
 Mustafa Balbay
 Cumhuriyet Kitapları
 82.000  
 172.380  
 
16
 Can Dündar
 Can Yayınları
 45.000  
 164.625  
 
17
 İpek Çalışlar
 Everest Yayınları
 50.000  
 150.000  
 
18
 Nermin Bezmen
 Doğan Kitap
 42.000  
 126.000  
 
19
 İlber Ortaylı
 Timaş Yayınları
 90.000  
 119.600  
 
20
 Nedim Şener
 Doğan Kitap / Destek Yayınları
 48.000  
 117.200  
 
 
 TOPLAM
 
 3.519.500  
 8.141.480  
 

 

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