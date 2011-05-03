Türkiye'nin en çok kazanan yazarı kim?

T24- FORBES’un bu yıl dördüncüsünü yayınladığı “En Çok Kazanan Yazarlar” listesine Ergenekon davası ve davanın yarattığı kutuplaşmanın izleri damga vurdu. Listenin zirvesinde geçen yılın en çok tartışılan kitabı “Haliç’te Yaşayan Simonlar”ı yazan eski polis şefi Hanefi Avcı var. İkinci sıradaysa çok ilginç bir isim var: 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sinan Yağmur. Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu.



Forbes'un “En Çok Ciro Yapan Kitaplar” sıralamasında Ergenekon kitaplarının ağırlığı var. 20 kitabın toplam cirosu 39, 1 milyon lira ve bu rakamın 18, 9 milyon lirası listede yer alan beş politik kitaba ait. Hanefi Avcı'yla aynı kulvarda bulunan ve Taraf Gazetesi’ndeki Ergenekon davası konulu haberleriyle tanınan Mehmet Baransu’nun 10’uncu; davanın ilk tutuklularından Ergün Poyraz’ın 13’üncü sıradan en çok kazanan yazarlar listesine girdi. Yine dava kapsamında tutuklu bulunan gazeteciler Mustafa Balbay ve Nedim Şener’in kitaplarının satış başarıları da eklenince FORBES’un 20 yazarlık sıralamasına politik kitaplarıyla öne çıkan beş isim yer almayı başardı.

En çok ciro yapan kitaplar sıralamasında 14.3 milyon lira ciro yapan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabını, 3 milyon liralık cirosuyla Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” ve 2.25 milyon liralık cirosuyla İskender Pala’nın “Şah Sultan” romanı takip ediyor.

Geçen yıl ile karşılaştırıldığında bu yıl ilk 20 yazarın yarattığı ciro önceki yıla göre yüzde 40, 5 artarak 55, 9 milyon liraya yükseldi. Yazarların elde ettikleri telif geliri ise 1, 1 milyon lira artarak 8, 1 milyon lira oldu. Bu yılın en flaş isimi Sinan Yağmur. 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu. Yine Mevlana’yı konu alan “Tennure ve Ateş” kitabı da 35 bin adet basılan Sinan Yağmur, 3 milyon lira ciro ve 275 bin liralık telif geliriyle yılın en çok kazanan ilk 10 yazarı arasında yer aldı.

Özer Turan imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre 2010’da en çok kazanan yazarlar listesinin ilk üç sırasında Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak var. Son kitabı “İstanbul Hatırası” 150 bin adet basılan polisiye yazarı Ahmet Ümit’in bütün kitapları toplamda 318 bin adet basıldı. 5, 4 milyon liralık ciro yapan Ahmet Ümit, 1 milyon 83 bin liralık telif geliri elde ederek 2010’un en çok kazanan romancısı ve en çok kazanan ikinci yazarı oldu. Elif Şafak’ın toplamda 550 bin satış rakımına ulaşan “Aşk”ın ve “Firarperst”in 2010’da 100 biner basılması Şafak’ı 4.9 milyon liralık ciroyla üçüncülüğe taşısa da geçen yıl 2 milyon lirayı bulan telif geliri, bu yıl 1 milyon liranın altında kaldı. Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak’ın kitaplarının toplam ciro içindeki payıysa yüzde 44, 6 oldu -24, 7 milyon lira. Aynı şekilde 20 yazarın elde ettiği 8, 1 milyon liralık telif gelirinin yüzde 43, 7’sini de (3, 5 milyon lira) bu üç yazar paylaştı.





Kitap piyasası ise büyümeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı’nın yayınladığı istatistikler üzerinden FORBES’un yaptığı incelemeye göre 2010’da geçen yıla göre yüzde 11, 4’lük artışla 34 bin 863 farklı kitap yayınlandı. Bu rakam 2009’da 31 bin 286’ydı. 2000’deyse sadece 13 bin farklı kitap yayınlanmıştı. Buna göre sektör 10 yıl içinde yüzde 165 oranında büyüdü. 2010’da yayımlanan 570 romanın 300’ünün ilk kitap olması da yazarlığı para kazandıran bir meslek olarak algılanmaya başladığını gösteriyor.



En Çok Kazanan 20 Yazar



YAZAR

YAYINEVİ

2010 BASKI

ADEDİ

YAZARIN

GELİRİ (TL)



1

Hanefi Avcı

Angora Yayıncılık

572.000

1.430.000



2

Ahmet Ümit

Everest Yayınları

327.000

1.107.400



3

Elif Şafak

Doğan Kitap

275.000

986.200



4

Turgut Özakman

Bilgi Yayınevi

204.000

698.000



5

Ayşe Kulin

Everest Yayınları

245.000

519.000



6

İskender Pala

Kapı Yayınları

234.000

485.850



7

Canan Tan

Altın Kitaplar

263.000

455.325



8

Orhan Pamuk

İletişim Yayınları

53.000

349.875



9

Sinan Yağmur

Karatay Yayınları

285.000

286.250



10

Mehmet Baransu

Karakutu Yayınları

110.000

234.000



11

Mustafa Armağan

Timaş Yayınları

116.000

190.438



12

Serdar Özkan

Timaş Yayınları

127.500

189.338



13

Ergün Poyraz

Togan Yayınları

75.000

187.500



14

Mümin Sekman

Alfa Kitap

276.000

172.500



15

Mustafa Balbay

Cumhuriyet Kitapları

82.000

172.380



16

Can Dündar

Can Yayınları

45.000

164.625



17

İpek Çalışlar

Everest Yayınları

50.000

150.000



18

Nermin Bezmen

Doğan Kitap

42.000

126.000



19

İlber Ortaylı

Timaş Yayınları

90.000

119.600



20

Nedim Şener

Doğan Kitap / Destek Yayınları

48.000

117.200





TOPLAM



3.519.500

8.141.480





