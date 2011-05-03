Türkiye'nin en çok kazanan yazarı kim?

T24- FORBES’un bu yıl dördüncüsünü yayınladığı “En Çok Kazanan Yazarlar” listesine Ergenekon davası ve davanın yarattığı kutuplaşmanın izleri damga vurdu. Listenin zirvesinde geçen yılın en çok tartışılan kitabı “Haliç’te Yaşayan Simonlar”ı yazan eski polis şefi Hanefi Avcı var. İkinci sıradaysa çok ilginç bir isim var: 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sinan Yağmur. Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu.
Forbes'un “En Çok Ciro Yapan Kitaplar” sıralamasında Ergenekon kitaplarının ağırlığı var. 20 kitabın toplam cirosu 39, 1 milyon lira ve bu rakamın 18, 9 milyon lirası listede yer alan beş politik kitaba ait. Hanefi Avcı'yla aynı kulvarda bulunan ve Taraf Gazetesi’ndeki Ergenekon davası konulu haberleriyle tanınan Mehmet Baransu’nun 10’uncu; davanın ilk tutuklularından Ergün Poyraz’ın 13’üncü sıradan en çok kazanan yazarlar listesine girdi. Yine dava kapsamında tutuklu bulunan gazeteciler Mustafa Balbay ve Nedim Şener’in kitaplarının satış başarıları da eklenince FORBES’un 20 yazarlık sıralamasına politik kitaplarıyla öne çıkan beş isim yer almayı başardı.
En çok ciro yapan kitaplar sıralamasında 14.3 milyon lira ciro yapan “Haliç’te Yaşayan Simonlar” kitabını, 3 milyon liralık cirosuyla Ahmet Ümit’in “İstanbul Hatırası” ve 2.25 milyon liralık cirosuyla İskender Pala’nın “Şah Sultan” romanı takip ediyor.
Geçen yıl ile karşılaştırıldığında bu yıl ilk 20 yazarın yarattığı ciro önceki yıla göre yüzde 40, 5 artarak 55, 9 milyon liraya yükseldi. Yazarların elde ettikleri telif geliri ise 1, 1 milyon lira artarak 8, 1 milyon lira oldu. Bu yılın en flaş isimi Sinan Yağmur. 46 yaşındaki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları / Tebrizli Şems” kitabı 2010’da 197 baskıyla 240 bin adetlik satış rakamına ulaşarak 2010’un en çok satan ikinci kitabı oldu. Yine Mevlana’yı konu alan “Tennure ve Ateş” kitabı da 35 bin adet basılan Sinan Yağmur, 3 milyon lira ciro ve 275 bin liralık telif geliriyle yılın en çok kazanan ilk 10 yazarı arasında yer aldı.
Özer Turan imzasıyla yayınlanan araştırmaya göre 2010’da en çok kazanan yazarlar listesinin ilk üç sırasında Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak var. Son kitabı “İstanbul Hatırası” 150 bin adet basılan polisiye yazarı Ahmet Ümit’in bütün kitapları toplamda 318 bin adet basıldı. 5, 4 milyon liralık ciro yapan Ahmet Ümit, 1 milyon 83 bin liralık telif geliri elde ederek 2010’un en çok kazanan romancısı ve en çok kazanan ikinci yazarı oldu. Elif Şafak’ın toplamda 550 bin satış rakımına ulaşan “Aşk”ın ve “Firarperst”in 2010’da 100 biner basılması Şafak’ı 4.9 milyon liralık ciroyla üçüncülüğe taşısa da geçen yıl 2 milyon lirayı bulan telif geliri, bu yıl 1 milyon liranın altında kaldı. Hanefi Avcı, Ahmet Ümit ve Elif Şafak’ın kitaplarının toplam ciro içindeki payıysa yüzde 44, 6 oldu -24, 7 milyon lira. Aynı şekilde 20 yazarın elde ettiği 8, 1 milyon liralık telif gelirinin yüzde 43, 7’sini de (3, 5 milyon lira) bu üç yazar paylaştı.
Kitap piyasası ise büyümeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı’nın yayınladığı istatistikler üzerinden FORBES’un yaptığı incelemeye göre 2010’da geçen yıla göre yüzde 11, 4’lük artışla 34 bin 863 farklı kitap yayınlandı. Bu rakam 2009’da 31 bin 286’ydı. 2000’deyse sadece 13 bin farklı kitap yayınlanmıştı. Buna göre sektör 10 yıl içinde yüzde 165 oranında büyüdü. 2010’da yayımlanan 570 romanın 300’ünün ilk kitap olması da yazarlığı para kazandıran bir meslek olarak algılanmaya başladığını gösteriyor.
En Çok Kazanan 20 Yazar
YAZAR
YAYINEVİ
2010 BASKI
ADEDİ
YAZARIN
GELİRİ (TL)
1
Hanefi Avcı
Angora Yayıncılık
572.000
1.430.000
2
Ahmet Ümit
Everest Yayınları
327.000
1.107.400
3
Elif Şafak
Doğan Kitap
275.000
986.200
4
Turgut Özakman
Bilgi Yayınevi
204.000
698.000
5
Ayşe Kulin
Everest Yayınları
245.000
519.000
6
İskender Pala
Kapı Yayınları
234.000
485.850
7
Canan Tan
Altın Kitaplar
263.000
455.325
8
Orhan Pamuk
İletişim Yayınları
53.000
349.875
9
Sinan Yağmur
Karatay Yayınları
285.000
286.250
10
Mehmet Baransu
Karakutu Yayınları
110.000
234.000
11
Mustafa Armağan
Timaş Yayınları
116.000
190.438
12
Serdar Özkan
Timaş Yayınları
127.500
189.338
13
Ergün Poyraz
Togan Yayınları
75.000
187.500
14
Mümin Sekman
Alfa Kitap
276.000
172.500
15
Mustafa Balbay
Cumhuriyet Kitapları
82.000
172.380
16
Can Dündar
Can Yayınları
45.000
164.625
17
İpek Çalışlar
Everest Yayınları
50.000
150.000
18
Nermin Bezmen
Doğan Kitap
42.000
126.000
19
İlber Ortaylı
Timaş Yayınları
90.000
119.600
20
Nedim Şener
Doğan Kitap / Destek Yayınları
48.000
117.200
TOPLAM
3.519.500
8.141.480