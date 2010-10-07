Türkiye'nin en 'çocuk' öğretmeni

T24- Şırnak merkezde prefabrik olarak yapılan 10 derslikli Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda yeterli sayıda öğretmen olmadığı için birleştirilen 1'inci sınıf öğrencilerine, 8'inci sınıf öğrencisi Nesim Kul ders veriyor.

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bu yıl prefabrik olarak yapılıp eğitim ve öğretime açılan 10 derslikli Bahçelievler İlköğretim Okulu'nda yaşanan öğretmen sıkıntısı, velilerin tepkisine yol açtı.







Yaklaşık 250 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü okulda 4’ü vekil 2’si geçici toplam 6 öğretmen görev yaparken, 45’e yakın 1'inci sınıf öğrencisinin derslerine girecek öğretmen bulunamadı. Birleştirilen 1'inci sınıfların derslerine aynı okulda 8'inci sınıf öğrencisi Nesim Kul girerek, öğrencilere okuma yazmaya öğretmeye çalışıyor.





Nesim Kul, “Okul yeni açıldığı için çok eksiği var. Eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. 8'inci sınıf olduğumuz için bu sene SBS’ye gireceğiz. Çalışmak istiyoruz ama öğretmenlerimiz yok. Milli Eğitim Bakanımız’dan bize öğretmen göndermesini istiyoruz” dedi.





Aynı okulun 8'İnci sınıfında eğitim öğretim gören Zahide Çapar da, okulun yeni açılması nedeniyle bir çok eksiğinin bulunduğunu, bazı arkadaşlarının okula gelmek istemediğini belirterek, “Hepsi başka okullara dağıldı. Bütün derslerimiz boş geçiyor. Kitaplarımızı okula boşu boşuna getiriyoruz” dedi.







EKSİK SADECE ÖĞRETMEN DEĞİL





Bahçelievler ilköğretim okulunda öğretmen sıkıntısının yanı sıra, okulda bir çok eksiğin bulunduğu, camların kırık olduğu ve duvarların çatladığını belirten veliler tepki gösterdi. Sabah saatlerinde okul önüne toplanan veliler, okulda öğretmen olmamasından yakındı. Prefabrik olan okulun duvarlarındaki çatlakları gösteren velilerden Ali Caner, “Kışın çocuklar burada dayanamaz. Soğuktan donacaklar. 8- 10 tane sınıf var ama 6 öğretmen var. Daha bir müdür bile atanmadı. Okulda cam diye bir şey kalmamış” diye konuştu.



Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, okulun yeni olması nedeniyle bazı sorunlarının bulunduğunu kabul ederek, bu sorunların önümüzdeki pazartesi gününe kadar çözüleceğini söyledi.



(www.radikal.com'dan Ercan KALAY'ın haberi)

