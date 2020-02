Türkiye'nin en büyük yeraltı metal madeni 2022'de kapanacak

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan ve Türkiye\'nin en büyük yeraltı metal madeni Çayeli Bakır İşletmeleri, yeni rezerv bulunamadığı için 2022 yılında kapanacak.

Kanadalı First Quantum Minerals şirketine bağlı olan Çayeli Bakır İşletmeleri\'nin (ÇBİ) Genel Müdürü Murat Güreşçi, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl eylül ayında güncellenen plana göre, madende üretimlerinin 4 yıl daha süreceğini açıklayan Güreşçi, \"Maden üretiminin bitiş tarihi 2022 yılı sonudur. Bu plan, önümüzdeki 4 yıl için tahmin edilen metal fiyatlarına ve yeraltında kalmış olan maden rezervine göre yapılmıştır. Bu tarih, ticari bir faaliyet sürdürmekte olan şirketimizin karlılık durumuna göre, olumlu ya da olumsuz yönde 6 ay ya da bir yıl kadar bir sapma gösterebilir; fakat günümüze kadar olumsuz yönde bir sapma da olmamıştır. Şirketimizin karlılığını belirleyen ana faktörler ise, bizim kontrolümüzde olmayan maden tenörü ve metal fiyatları ile bizim kontrolümüz altında olan maliyetlerimizdir. Üretimin bitirilmesinden sonra, maden kapanışı ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar, belirli bir süre daha sınırlı sayıda çalışanla devam edecektir. Çayeli Bakır yönetim ekibi olarak, şirketimizin faaliyetlerinin devamı için her türlü tedbiri almaya gayret ettiğimizin ve her fırsatı değerlendirmeye çalıştığımızın bilinmesini isteriz\" dedi.

25 YILDA 4,7 MİLYON TON BAKIR VE ÇİNKO REZERVİ İHRAÇ EDİLDİ

1967 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde yaptığı sondaj ve araştırmalar sonucu bakır ve çinko rezervi olduğunu belirledi. 1992 yılında Kanadalı Inmet Madencilik bünyesinde kurulan Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) bölgede maden geliştirme ve tesis yapımı için çalışma başlattı. ÇBİ, 1994 yılında ilk kez bakır ve çinko konsantre üretimine başladı. 500 dolayında çalışanı ile yıllık ortalama 1 milyon ton bakır ve çinko rezervi çıkarılan madende 6 kilometre yol ağı ile yerin 600 metre altına inildi. 2013 yılında Kanadalı First Quantum Minerals şirketine devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri’nde 25 yılda yaklaşık 26 milyon ton maden rezervi çıkarıldı. Türkiye ekonomisine ise yıllık 320 milyon lira katkı sağlayan madenden çıkarılan rezervden bugüne kadar 4,7 milyon ton konsantre bakır ve çinko ihracatı yapıldı.



