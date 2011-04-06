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Yaşam

Türkiye'nin en büyük teleskobu Palandöken'de

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin (AÜ) hazırladığı projeyle, Palandöken'in zirvesine büyük bir gözlemevi kurulacağı...

06 Nisan 2011 03:00

T24 - Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin (AÜ) hazırladığı projeyle, Palandöken'in zirvesine büyük bir gözlemevi kurulacağı ve buraya 3,5 metre çapında, Türkiye'nin en büyük teleskobunun yerleştirileceği bildirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 40 kişi ile birlikte Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesinde incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Palandöken Dağı'nın zirvesine kurulması planlanan gözlemevinin yeri konusunda araştırmalar yaptıklarını kaydeden Demircan, ''Devlet Planlama Teşkilatı'na sunacağımız rapor kabul görürse önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde Türkiye'nin en büyük teleskobu artık Erzurum'da olacak'' dedi.

Kurulacak olan gözlemevinin sadece AÜ'ye değil, Türkiye'deki tüm üniversiteler ile aralarında Pakistan, Hindistan, Çin, İran, Irak, Suriye ve Azerbaycan gibi ülkelerdeki üniversitelerin katılımıyla kurulan İpek Yolu Üniversiteler Birliği'ne de hizmet veren bir araştırma birimi olacağını vurguladı.

Prof. Dr. Osman Demircan, şu anda Türkiye'nin en büyük teleskobunun Çanakkale'deki ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi'nde olduğu dile getirerek, şöyle devam etti:

''Türkiye'de Ulusal Gözlemevi'nde kullanılan 150 santim çapında bir Rus teleskobu var. Ama bu teleskop Türkiye'de sanki emanet gibi. İstediklerinde başka yere taşıyabilecekler. Onun için Türkiye'nin en büyük teleskobu buradaki 122 santimlik bizim kullandığımız teleskoptur. Palandöken'e gözlemevi kurulduğunda Türkiye'nin en büyük teleskobu artık orada olacaktır.''


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