Türkiye'nin en büyük sürüngeni bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan "çöl varanı" doğal yaşam alanına bırakıldı. Çöl varanı, Türkiye'nin en büyük sürüngeni olarak biliniyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan"çöl varanı" doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal Mahallesi'nde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı.

Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki "dev kertenkele"yi yakalayarak, köyün dışındaki doğal yaşam alanına saldı.

Köylülerden Ahmet Çoban, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi.

Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Zehirsiz bir tür

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.