Türkiye'nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”

Gökhan Artan / İstanbul, 28 Kasım (DHA)-İnternetten orijinal adı altında satılan sahte saatler,Türkiye’de saat sektörüne de büyük darbe vurdu. Sahte saat satışları sektörde şirketlerin maddi kaybı ile daralmayı beraberinde getirerek hem istihdam hem de vergi kaybına yol açtı. Türkiye’nin en büyük saatçisi olan Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, devletin konuya el atmaması halinde 5 yıl içerisinde Türkiye’de saat perakendecisi kalmayacağını söyledi. Kaya, “İnternetten satılan saatler dünya ve moda markasıysa bana göre yüzde 99.9’u sahtedir. Bizim şirketimizde 1100 kişi çalışırken son zamanlarda bu 835 kişiye kadar düştü. Sebebi de sahte saat satışları. Her geçen gün mağaza kapatmaya devam ediyoruz. Son 3 yılda devlete vermiş olduğumuz 157 milyon TL vergi, sahte saat satıcıları olmasaydı en az 300 milyon TL’ydi” dedi.



Türkiye’de saat ve takı olarak 30 global markayı temsil eden ve yılda 500 ila 600 bin saat satan Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya,Demirören Haber Ajansı’na(DHA) internetten orijinal adı altında satılan sahte saatlerin sektöre verdiği olumsuz etkiyi detayları ile açıkladı. İnternette sahte saat satışlarının her geçen gün arttığını dile getiren Kaya, “Şahsi kanaatim 5 sene içerisinde eğer devletimiz buna müdahale etmezse önümüzdeki 5 sene içerisinde ülkemizde moda markalarından bilinen, ticaretin döndüğü güçlü markalarda zaten orijinal saat göremeyeceksiniz. İnsanlar orijinal saat taktıklarını sanacak ama kollarındaki saatler sahte olacak. Devletimizin buna el atması gerekiyor. 5 sene içerisinde Türkiye’de muhtemeldir ki saat perakendecisi kalmayacak. Saatler internette satılacak. Bu satılan saatlerde sahte olacaktır. Bundan eminim. Tüketiciler bunu bilmeden orijinal diye satın alıyorlar ama 6 ay veya bir sene sonra saatinde problem yaşayınca distribütör firmaya getirdiklerinde sahte olduğunu öğrenerek büyük şok yaşıyorlar” diye konuştu.



“İNTERNETTEN SATILAN SAATLER DÜNYA MARKASI İSE YÜZDE 99.9’U SAHTEDİR”



Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Türkiye’de orijinal saat sayısının gün geçtikçe azalıyor.Sahte saat satışı da her geçen gün artıyor. İnternetten satılan saatler dünya markasıysa, moda markasıysa bana göre yüzde 99.9’u sahtedir” dedi ve ekledi: “Herkes bu saatleri orijinal diye alıyor çünkü 100 dolarlık bir saati 10 dolar diyorlarsa onun sahte olduğunu biliyorsunuz zaten. 100 dolarlık bir saati 40-50 dolar diyorlarsa tüketiciye ‘biz internet sitesiyiz. Bizim giderlerimiz daha az ondan dolayı biz bu ucuz fiyata satabiliyoruz’ diyerek yalan beyanda bulunuyorlar. Bu satışlar sektörü bitirme noktasına geliyor. Devletimizin bu sahte saat satışlarına dur demesini istiyoruz. Son 7 yıldır çok ciddi sahte ürün satılıyor. Her gün bununla alakalı savaş veriyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz”



“SAHTE SAAT SATIŞLARI OLMASA İSTİHDAMIMIZ 1500,CİROMUZDA 500 MİLYON TL’Yİ BULUR”



İnternetten satılan sahte saat satışların olmaması halinde istihdam edecekleri çalışan sayısının 1500 ve 2019 cirolarının da 500 milyon TL’yi bulabileceğine vurgu yapan Ramazan Kaya, “Geçen yıl bütün markalarımızın toplamında 315 milyon lira ciro yaptık. Bu seneki hedefimiz 372 milyon TL’ydi. 365 milyon TL ile kapatacağız görünüyor bu seneyi. 2019’dan son bir aydır daha çok umutluyum.Gelecek yıl sahte ürünlere devletimiz bir dur derse ciro hedefimiz 500 milyon liraları bulabilir. Sahte ürün satışlarına dur denmezse yine 400 milyon civarlarında buralarda kalırız. Yine kan kaybetmeye devam ediyor oluruz. 1100 kişi bizim şirketimizde çalışırken son zamanlarda 835 kişiye kadar maalesef düştü. Sebebi de internette satılan sahte ürünler ve kapattığımız mağazalar.Maalesef her geçen gün mağaza kapatmaya devam ediyoruz. Eğer bu sahte ürünler girmemiş olsaydı bugün şirketimizin bünyesinde 1500 kişi çalışıyordu. Mağaza sayımız da en az 200’ün üzerindeydi. Son 3 yılda devlete vermiş olduğumuz 157 milyon TL vergi, en az 300 milyon TL’ydi” şeklinde konuştu.

