-TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK LİMANI BERGAMA (A.A) - 02.05.2011 - Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Binali Yıldırım, ''Kuzey Ege Konteynır Limanının temeli 15 Mayıs'ta atılacak'' dedi. Yıldırım, Bergama'da seçim bürosu açılışına katıldı. Vatandaşlara seslenen Yıldırım, Bergama'nın geçmişine bakıldığında bir çok ilklere öncülük yaptığının görüldüğünü ifade ederek, ''Bergama ve bölgenin kaderini değiştirecek, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 10. limanı olacak, 50 seneden beri dillere destan olan Kuzey Ege Konteynır Limanının temelini 15 Mayıs'ta atacağız. Bu liman bir çok insana iş aş kapısı olacak'' dedi. Yıldırım, Bergama'dan Selçuk'a kadar raylı sistem projesinin hazırlanması için etüt çalışmalarının sürdüğünü kaydederek, şöyle konuştu: ''Bergama caddelerinde bazı kavşaklarda çalışma yapmak gerektiğini gördüm. Bu kavşakları Belediye yapmazsa onu da biz yaparız. Bergama-Soma yolu hastane önünde sık sık kazaların meydana geldiği yol, yapılacak. Yolun bu güne kadar neden yapılmadığını araştırıp, engelleyenlerden hesabı soracağım. İzmir'in 30 ilçesinin kaybedecek vakti yok. İzmir için ne söylenecekse projelerle söylenecek. Millet kime, ne zaman kırmızı kart göstereceğini bilir. İzmir'de üniversite sayısını 4'den 9'a çıkardık. Bergama'ya da yüksekokul ve fakülte açılması için çaba harcayacağız. İzmir-İstanbul yolunda Bergama Savaştepe noktasına kavşak olacak.'' Yıldırım seçim bürosunun açılışını yaptıktan sonra Agrobay Sera'yı gezdi, Kaymakam Ahmet Ertan Yücel'i ziyaret etti.