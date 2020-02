Türkiye'nin en büyük kum parkı Sivas'ta açıldı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta, Türkiye\'nin en büyük kum parkı açıldı. 170 metrekare kapalı alana açılan, içerisinde Niğde\'den özel olarak getirilen kum ve oyuncukların olduğu parkta çocuklar, başka hiçbir oyuncağa ihtiyaç duymadan vakit geçirebiliyor.

Sivas\'ta İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılında açılan ve işletmesini idarenin yan kuruluşu olan Buruciye A.Ş.\'nin yaptığı Çocuk Oyun ve Eğlence Merkezi\'nde Türkiye\'nin en büyük kum parkı açıldı. Niğde\'den özel olarak getirilen ve yapısında tamamen doğal kalsiyum ve karbonattan oluşan 20 ton kumla açılan parkta bir ay önce hizmete girdi. Her yaşta çocukların yoğun ilgi gösterdiği kum parkta oynayan çocuklar hem fiziksel, hem de ruhsal becerilerini geliştiriyor.

Kum parkı hakkında bilgi veren Çocuk Eğlence Merkezi Müdürü Celal Bayram, son dönemde farklı alanlara girme çabasına içinde olduklarını ve bu yüzden kum parkı hizmete soktuklarını söyledi. Bayram, \"Bunlardan birisi de farklılık olsun diye kum havuzunu hizmete soktuk. Yaklaşık 170 metrekare kapalı alanda beyaz kum dediğimiz güvenli bir kumu halkımız için araştırdık ve buraya getirerek hizmete açtık. Bu kum çok doğal bir kum kalsiyum ve karbonat olarak geçiyor. Türkiye\'de sadece Niğde bölgesinde bulunuyor. Asıl maddesi suyun kristallenmesi, hatta deniz kabuklularının toplanarak birikmesi ile oluşan kristal bir yapı. Bunu farklı işlemlerden geçirerek çocukların oynayabileceği tane boyutuna kadar araştırdık bu hale getirdik. İçerisinde çocuklar için en ufak zararlı bir madde bulunmuyor. Bunun garantisini veriyoruz. Her türlü belgelerimiz de var. İlgi de gördü. Yaklaşık 1 aydır açığız. Çocuklar geldiğinde farklı olarak hem fiziksel, hem ruhsal farklı becerilerini ortaya sunabileceği bir alan oldu\" dedi.

\'ÇOCUĞUN YAPISINDA KUMLA OYNAMAK VAR\'

Her çocuğun doğal yapısında kumla, toprakla oynamanın olduğunu ifade eden Bayram, \"Biz bunu kapalı bir ortamda ve güvenli bir ortamda sunalım dedik ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Çocuklardan da çok ciddi geri dönüşler var. Kumla oynamanın çocuklara faydaları saymakla bitmez. Küreklerle arabalara doldurma işlemleri yapıyor. Mesela kabı kumla doldurduğunda kabın hacmini ölçebiliyor. Yürüdüğü zaman ayak izlerini ölçebiliyor veya yatıp yuvarlandığında kendi boyunu da ölçebiliyor. Akla gelebilecek her türlü oyunda bu kumu kullanabiliyor. Çocuklarla sosyal anlamda iletişime giriyorlar, utangaçlıklarını ortadan gideriyor. Bizim buradaki asıl amacımız çocuklar bilgisayar oyunlarından ziyade farklı kendi doğal öz yapısına kavuşabileceği, hayal gücünü geliştirebileceği bir oyun alanı yaratmaktı.\" ifadelerini kullandı.

\'PSİKOLOGLAR OLARAK TAVSİYE EDİYORUZ\'

Medicana Sivas Hastanesi Psikolog Dr. Begüm Çayır ise kumda oynamanın çocuklara faydası olduğunu ve önerdiklerini söyledi. Çayır, \"Çocukluk denince akla gelen ilk kavramlardan biri oyundur. Çünkü oyun çocuğun vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocukluğun sağlıklı bir gelişim göstermesi için doya doya oyun oynaması lazım. Çocuklar her yaşta farklı oyun ve oyuncakları tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de kum ile oynanan oyunlardır. Aslında kum sadece çocukların değil her yaşta büyük olsun küçük olsun ergen olsun her yaşta bir tercih olarak önümüze çıkıyor. Kum oyunlarında çocukların kendilerini rahatça ortaya koyabileceği bir alan vardır. Anne babaların onlara baskı yapmadan üzerine döktün, kırdın gibi söylemleri olmadan çocukların rahatça oynayabileceği bir alana sahip ayrıca çocuklar yanlarında hiçbir malzeme olmasa bile kumlarla çok güzel oyunlar oynayabilip paylaşım içerisinde olabiliyorlar. Kumun özelliklerine, çocuklara faydalarına bakacak olursak çocuklar üzerinde ince motor ve kaba motor gelişiminde çok önemli bir katkısı var. Çocuk kumu bir elinden diğer eline aktarırken hem el kasları, parmak kasları hem de dikkat becerisi gelişiyor. Aynı zaman da işte küreklerle, kaşıklarla oynadığında yine kol kasları gelişerek kaba motor açısından çok büyük faydası oluyor. Çocuklar iç dünyalarını oyunlarla çok güzel yansıtabiliyorlar. Kumlarla yaptıkları oyunlar, kuleler anne babalara bir mesaj oluyor. Bunun için de çocukların kumla oynamalarını biz psikologlar olarak tavsiye ediyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI