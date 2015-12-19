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Yaşam

Türkiye'nin en büyük feribotu Van Gölü'nde deneme seferine çıktı

Yeni feribotlar sayesinde Tatvan-Van arası 4,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düşecek

19 Aralık 2015 19:31

Van Gölü Feribot Müdürlüğü tarafından, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yapımı tamamlanan iki feribottan ilki olan Türkiye’nin en büyük feribotu deneme seferine çıktı. Tatvan İskelesi'ndeki tersanede dört yılda inşa edilen ve geçen aylarda tamamlanan feribot, Van Gölü'ndeki ilk deneme seferini başarıyla yaptı.

Muhammed Mina’nın DHA’da yer alan haberine göre, deneme seferi için erken saatlerinde Van Gölü Feribot Müdürlüğü İskelesinde hummalı bir çalışma başladı. Kontrollerin ardından 136,5 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip yedi katlı feribotun motoru çalıştırıldı.

Gölde yaklaşık 2 saatlik deneme sürüşü yapılan 350 yolcu kapasiteli feribot, Tatvan sahil bölgesi ve Sorgun Kışlası sahili civarında tur attıktan sonra tekrar iskeleye çekildi. 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olan feribotun eksikleri ve aksaklıkları not alındı. Şu anda Van Gölü üzerinde Tatvan-Van arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan bin ton kapasiteli dört feribot bu mesafeyi 4,5 saatte alırken yenisinin, 4 bin ton yükle 3 saat 15 dakikada kat edeceği belirtildi.

Deneme seferinin güzel geçtiğini belirten Tatvan Kaymakamı Murat Erkan, 2011 yılından bu yana yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük feribotunu, yine ülkenin en büyük gölü üzerinde görmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Yapımı devam eden ikinci feribotun da kısa sürede suya indirileceğini ifade eden Kaymakam Erkan, şöyle konuştu:

“Van-Tatvan arasında denizyolu taşımacılığında kullanılacak olan bu iki feribotun yapım çalışması 2011 yılında başladı. Feribotlardan biri, yedi ay önce Van Gölü’ne indirildi. Diğer feribotun yapım çalışmaları ise havuzda devam ediyor. İlk test seferine çıkan feribot, 50 vagon ve 350 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir.

Yedi katlı olan bu feribotun en büyük özelliği, çift yön yükleme yapılabilmesidir. Bu feribot 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu için şu an mevcut olan dört eski feribotun taşıdığı yükü bir seferde taşıyabiliyor. Hız olarak da eski feribotlarla 4 veya 4,5 saatte tamamlanan Tatvan-Van arasındaki ulaşım, yeni feribotlarla 3,5 saate düşecek. Dolayısıyla yeni feribotlar, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.”

 

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