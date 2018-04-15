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Çevre

Türkiye'nin en büyük çevre davası başlıyor; "Bu dava köprüden önceki son çıkış"

"Bu dava hem çevre hem de halk sağlığı açısından çok önemli"

15 Nisan 2018 12:58

Amasra’da Hema Termik Santral projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildikten sonra başlatılan “Davacıyım” kampanyası sonrasında 2 bin 19 kişinin imzasıyla açılan dava 16 Nisan Pazartesi günü başlıyor. Bartın Platformu Amasra Sözcüsü Adnan Soylu, “Bu dava köprüden önceki son çıkış. . Tüm halkın bu davaya katılımını bekliyoruz” dedi.

BirGün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Bartın Platformu adına BirGün’e konuşan Soylu, daha önce 42 bin farklı itiraz dilekçesiyle Bakanlığa itirazını bildiren Bartın Amasra halkının, bu sefer de Türkiye’de ilk kez 2 bin 119 davacı ile iptal davası açtığını söyledi. Türkiye’de bir çevre davasında ilk kez bu kadar fazla davacı olduğunu belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Platform üyeleri, 2 bin 119 vekâletle Zonguldak İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açılması için Bartın Adliyesi’ne başvurdu. Mahkeme heyeti dava dilekçeleri aşamasından sonra bir keşif günü tayin etti. Temmuz ayında termik santralin yapılması planlanan yerde keşif yapıldı. Hukuki açıdan da ciddi çalışmalar yapıldı. Bir süre sonra da bilirkişi raporları tarafımıza tebliğ edildi. Avukatlarımız bu bilirkişi raporlarına karşı beyanlarını sundu. Duruşma günü 16 Nisan Pazartesi olarak belirlendi.”

Bartın Platformu olarak bu davanın takibi için Pazartesi günü sabah 08.00’da Amasra’dan, Bartın Yalı Mevkii’nden de saat 08.30’da araç temini sağlayacaklarını ifade eden Soylu, “Sadece davacıları değil tüm Bartın, Amasra, Gömü, Tarlaağzı köylülerinin de davaya katılımları çok önemli. Bu dava köprüden önceki son çıkış. Tüm halkın katılımını bekliyoruz” diye konuştu.

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AmasraBartınHESHerma Termik Santrali

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