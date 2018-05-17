Türkiye'nin en büyük camisinin şifreleri

Murat KİBRİTOĞLU/ADANA, (DHA) - ADANA\'daki Sabancı Merkez Camisi, 50 bin kişilik İstanbul Çamlıca Camisi henüz açılmadığı için 28 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Türkiye\'nin en büyük camisi olma özelliğini koruyor.

1998 yılında açılan Sabancı Merkez Camisi, 6 bin 600 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 52 bin 600 metrekare alan üzerinde kurulu. Aynı zamanda Türkiye\'nin en büyük kubbeye sahip olan camisi de olan Sabancı Merkez Camisi, Ortadoğu\'nun da 4\'üncü büyük camisi durumunda. 12 yan kubbesi, 32 metrelik kubbe çapı ve 54 metre kubbe yüksekliği ile literatürde ilk özelliğine sahip. Cami dünyanın en büyük orijinal İznik çini panolarıyla döşeli. Mihrap cephesi ile giriş kapılarının ve pencerelerin üzeri altın kaplama yazılarla kaplı. Cami, hızı saatte 120 kilometre ulaşabilecek tayfuna dayanıklı olarak inşa edildi. Tarihi Taşköprü yakınında ve Seyhan Nehri kenarında bulunan cami, Adanalı hayırseverler, Türkiye Diyanet Vakfı ve devlet bütçesinden sağlanan katkılarla inşa edilirken, Sabancı Ailesi de o dönemde süren çalışmalar için büyük bağışlar yaptı.

ŞİFRELER VE SIRLAR

Caminin mimarisinde sırlar ve şifreler de bulunuyor. Örneğin, 6 minaresinin 4\'ü, 99\'ar metre uzunluğunda inşa edilmiş. Bu uzunluk Allah\'ın 99 ismine, Esma-i Hüsna\'ya işaret ediyor. Minarelerde 16 şerefe, daha önce kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor. Camideki 5 normal kubbe, İslam\'ın 5 şartını gösteriyor. Camiye 5, şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla giriliyor. Bunların toplamı 8 cennet kapısını simgeliyor. İki mekandaki toplam 33 kubbe tespih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33\'er defa tekrarını belirtiyor. Ana kubbe yüksekliği 54 metre olup 54 farzı, ana kubbe çapı 32 metre olup 32 farzı işaret ediyor. Ana kubbe pencereleri Hazreti Muhammed\'in geldiği yaşa, bir günde kılınan 40 rekat namazı simgeliyor. Camideki 6 minare, imanın 6 erkanını işaret ediyor. Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe Edille\'i şeriyye, 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mezhebe, 4 büyük meleğe, bir alt kattaki 12 yarım kubbe İslam\'ın tasvip ettiği 12 tasavvuf yolunu ifade ediyor. Bir alt katta bulunan aynalı pencereler, her cephede ayrı ayrı 28 tanedir. Hem bu pencereler, hem de, şadırvanlı avludaki 28 kubbe, Kuran Kerim\'de adı geçen 28 peygamberi gösteriyor.

Ayrıca caminin kıble yönündeki sebil çeşmesinden mübarek günlerde bal, gül, nar ve su şerbeti akıyor.



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