Türkiye'nin en büyük Atatürk Maskı'nda bilimsel çalışma

İZMİR, (DHA)- OLUMSUZ hava koşulları ve vandalların yol açtığı hasarlar nedeniyle sık sık zarar gören Türkiye\'nin en büyük Atatürk Maskı bakıma alındı.

Atatürk Maskı, Buca Belediyesi tarafından bir süredir devam eden hazırlıkların tamamlanması üzerine kalıcı ve bilimsel bir çalışma ile Büyük Önder\'e yakışır bir şekilde yenilenecek. İç ve dış bakımı yapılacak Atatürk Maskı\'nın hava koşullarına dayanıklı olması ve bir daha bozulmaması için proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman\'ın da yer aldığı geniş bir ekip tarafından başlatılan çalışma 120 günde tamamlanacak.

Türkiye\'nin en büyük, dünyanınsa 10\'uncu rölyef maskı olan ve Buca\'nın gururu Atatürk Maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alındı. 42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde güneş ve yağmurun etkisiyle boya çatlamalarının oluşması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, kalıcı çözüm için bilimsel temellere dayanan bir çalışma başlattı. Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk Maskı\'nın bulunduğu alana vinç girememesi nedeniyle bakım ve tamirat işlemleri daha önce özel bir dağcılık ekibinden destek alınarak yapılmıştı. Maskın olumsuz hava koşullarından zarar gören yanak, kulak ve kaş bölgelerine ulaşmak için iplerle maska inecek olan dağcı ekipler, inceleme ve tespit çalışmalarının ardından boyama çalışmaları gerçekleştirmişti.

Kalıcı bir çözüm için bir süreden bu yana proje müellifi heykeltıraş Harun Atalayman ile ön çalışma yapan Buca Belediyesi yetkilileri, maskın zarar gören bölgelerini vinçlerle yerinde inceledi. Yapılan tespitler üzerine tamiratta kullanılacak malzemenin tespiti için heykeltıraş Atalayman\'ın daha önce atölyesinde yapmış olduğu yapay kaya üzerinde uygulamada bulundu. Çalışma 120 günde tamamlanacak.

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