Türkiye'nin en büyüğü Belenco, Güney Kore'ye satıldı

2011 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük kuvars bazlı tasarımlanmış taş üreticisi Belenco'nun yüzde 72.5'i, 112 milyon dolar karşılığında Güney Kore merkezli Lotte Grubu'na satıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Manisa'da fabrikası olan Belenco, 2018 yılında Türkiye'de ilk defa robot kolla kuvars yüzey ürünleri üretmeyi başarmıştı.

Güney Kore merkezli Lotte Chemical Group, 2011 yılında kurulan Türk kuvars yüzey ürünleri üreticisi Belenco'nun yüzde 72.5'ini 125 milyar won, yaklaşık 112 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Lotte yetkilileri tarafından Kore basınına yapılan açıklamada "Belenco satın alması bu yılın büyüme stratejilerinin ilk sonucu." denildi.

Güney Koreli grubun işlemi Lotte Advanced Materials üzerinden satın almayı gerçekleştirileceği açıklandı.