Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı kim?

SONAR Araştırma Şirketi yerel seçimler öncesinde, belediye başkanlarının başarı oranlarını ölçen bir anket yaptı. Yapılan ankete göre, Türkiye'deki en başarılı Belediye Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek (AK Parti) oldu.

Türkiye'deki 15 büyükşehirde ve seçmen sayısı 30 binin üzerinde olan büyükşehirlere bağlı 75 merkez ilçede, her bölgenin, kendi belediye başkanını başarılı bulma oranını saptamak amacı ile yapılan araştırma, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-demografik gruba mensup kişiler olmak üzere, her ilin ve ilçenin kendi yaş, cinsiyet ve nüfus oranına göre tesadüfi yöntemle seçilmiş 24 bin kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Her belediye başkanının başarı oranının kendi şehrindeki seçmenlerine sorularak yapılan ankette, seçmenlere "Yaptığı hizmetleri düşündüğünüzde büyükşehir belediye başkanınız başarılı mıdır, yoksa başarısız mıdır?" sorusu soruldu.



İlk üç AKP'nin



Soruya verilen cevaba göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek (AKP) oldu. Akyürek ilk on sıralamasında birinciliğe otururken, yüzde 70.6 oranında başarı notu aldı. İlk üçte de yine AKP'li büyükşehir belediye başkanları yer aldı.



En başarılı ilçe başkanı Sarıgül



Yine seçmenlere, "İlçenizde yaptığı hizmetleri düşündüğünüzde ilçe belediye başkanınız başarılı mıdır, yoksa başarısız mıdır?" sorusu yöneltildiğinde ise, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül (İstanbul-Bağımsız) zirveye oturdu.

Sarıgül, ilk on sıralamasında yüzde 76.2 başarı oranıyla birinci, yüzde 74.3 başarı oranıyla Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı (Konya-AK Parti) ikinci, yüzde 70.5 başarı oranıyla Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk (İstanbul-CHP) üçüncü, yüzde 68.7 başarı oranıyla Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünalerzen (İstanbul-CHP) dördüncü, yüzde 67.7 başarı oranıyla Karşıya Belediye Başkanı Cevat Durak (İzmir-CHP) beşinci, yüzde 67.1 başarı oranıyla Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan (İzmir-CHP) altıncı, yüzde 66.8 başarı oranıyla Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran (Diyarbakır-BDP) yedinci, yüzde 65.8 başarı oranıyla Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut (Erzurum-AKP) sekizinci, yüzde 62.4 başarı oranıyla Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli (Konya-AK Parti) dokuzuncu ve yüzde 62.3 başarı oranıyla Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin (İstanbul-CHP) onuncu oldu.



İstanbul ve İzmir'de CHP'li başkanlar başı çekti



Üç büyük ile bakıldığında ise, İstanbul'da Sarıgül'le birlikte ilk üçte CHP'li ilçe belediyeleri yer aldı. İstanbul'da Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ü, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ile Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen takip etti.

Ankara'da ilk sıraya AK Partili Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ikinci sıraya CHP'li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, üçüncü sıraya ise MHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel yerleşti.

İzmir'de ilk üçte ise CHP'li başkanlar yer adlı. Sırasıyla, Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan ile Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ilk üçü paylaştı.



Başkanı partisi belirliyor



Ankette, seçmenlerin oy verme şeklinin ise adayın partisene göre değiştiğini ortaya çıkardı. Seçmenlere, "Oy tercihinizi belirlemenizde etkili olan faktörler nelerdir" diye sorulduğunda, yüzde 49.5'i "Adayın siyasi görüşüme, parti tercihime uygun olması" cevabını verdi. "Adayın kendisi" cevabı ise, yüzde 43 oranında tercih edildi. "Adayın geçmişte il veya ilçeye kazandırdıkları"nın da yüzde 40 oranında etkili olduğu belirlendi.