Türkiye'nin El Eis'te kurduğu gözlem noktasına saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ve 1 sivil yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gözlem noktası oluşturmak üzere Suriye'nin İdlib kentine bağlı El Eis kasabasına giden askeri konvoyun saldırıya uğradığını, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, beş asker ve bir sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada dün yaşanan saldırının roket ve havan topu ateşiyle gerçekleştiği, saldırıya bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği de belirtildi.

Açıklamada saldırıyı 'terör örgütü mensuplarının' gerçekleştirildiği belirtilse de daha fazla detay verilmedi.

El Eis'te kurulumu devam eden gözlem noktası, Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mutabakatı sonucu üzerinde uzlaşılan İdlib çatışmasızlık bölgesi kapsamında tesis ediliyordu.

El Eis'e gönderilen konvoyda aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 60'tan fazla aracın bulunduğu belirtilmişti.

Haftasonu da El Eis'e gözlem noktası oluşturmak amacıyla TSK'ya bağlı bir konvoy yola çıkmış, ancak düzenlenen iki saldırının ardından konvoy Cilvegözü sınır geçiş noktasına geri dönmüştü.

Suriye ordusu ve müttefiki olan İran destekli Şii milisler İdlib'in doğusunda son bir haftadır muhalif gruplara yönelik kapsamlı operasyonlar düzenliyor.

Hava destekli olarak gerçekleşen operasyonlarda El Eis'in yaklaşık 35 km güneyinde bulunan Ebu El Duhur hava üssünü ele geçirmişti.

Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib'deki operasyonlarını 2012'den bu yana muhaliflerin elinde bulunan ve Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan otoyol üzerinde bulunan stratejik Sarakib kasabasına yoğunlaştırdığı ifade ediliyordu.

Türk ordusunun El Eis'te altıncısını kurmayı amaçladığı İdlib'deki gözlem noktaları, çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen İdlib'de anlaşmanın yürürlüğünü tesis etmek amacıyla oluşturulmuştu.

El Eis öncesinde kurulan gözlem noktaları daha çok Afrin yakınlarındaydı. El Eis gözlem noktası ise Suriye ordusu ile müttefiklerinin kontrol bölgesine en yakın gözlem noktası konumunda.

Gözlem noktalarının kurulması, Eylül 2017'de imzalanan anlaşma ile kararlaştırılmıştı.

Anlaşmanın basına sızan detaylarına göre İdlib çatışmasızlık bölgesi kendi içlerinde üç alana ayrılıyordu: