Türkiye'nin eğitim vizyonu tartışılacak!

Türkiye Özel Okullar Birliği, "Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonu" konulu sempozyumda eğitimin sorunlarını masaya yatıracak.



Antalya’da 30-31 Ocak günlerinde gerçekleştirilecek sempozyuma, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde akademisyenler ve Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumda, 2023 yılına doğru ihtiyaç duyulan eğitim vizyonu tartışılacak.



Sempozyumda, "Eğitim Politikaları: 2023’e Doğru İhtiyaç Duyulacak İnsan Tipi", "Tarihsel Bir Analiz: Eğitimde 1923’den Bugüne, Bugünden 2023’e Gelişmeler ve Öngörüler", Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısal Sorunları, Yönetim, Maliye, Finansman, Mevzuat", "Eğitim, Bilim ve Teknoloji Vizyonu", "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarının Geleceği", Avrupa Birliği Perspektifi ve Türkiye’de Eğitim", "Türkiye’de Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma Gereği" konuları ele alınacak.

