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BBC Türkçe

Türkiye'nin dünya şampiyonu ilk kadın güreşçisi Yasemin Adar oldu

Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu güreşçisi oldu. 1991 doğumlu Adar, Balıkesirli fırıncılıktan

29 Nisan 2018 20:30

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu güreşçisi oldu.

Çarşamba günü gerçekleşen finalde Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenen Yasemin Adar, bölyece bir ilke imza attı.

Milli sporcu, Mayıs ayında Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da, kadınlar 75 kiloda altın madalyanın sahibi olmuştu.

Adar böylece üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

1991 doğumlu Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, fırıncılıktan emekli bir babanın, güreşe meraklı bir ailenin iki kızından biri.

Atletizm ve gülle atma ile başladığı spor hayatına, güreş ile devam etti.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde atletizm takımına katılan genç sporcu, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okudu.

Avrupa Şampiyonu sporcu Aslan Seyhanlı'nın da teşvikiyle Balıkesir Belediyesi'ne ait bir gençlik merkezinde güreşe başladı. Niğde'de beden öğretmenliği yapan Adar, Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde güreş kariyerini sürdürdü.

Adar, Mersin'de yapılan 2013 Akdeniz oyunlarında 72 kiloda altın madalya kazandı.

2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu.

Mart 2016'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kiloda, Rus rakibi Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu olarak madalyasını alan Adar, mindere elindeki çiçek ve yüzükle gelen Erdem Yiğit'ten de sürpriz bir evlenme teklifi aldı.

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