Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze bu akşam ücretsiz

Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze 23:00’e kadar açık olacak. Müzelere giriş saat 19.00’dan sonra ücretsiz olacak.
Avrupa Müzeler Gecesi, gündüz saatlerinde müze gezmeye fırsat bulamayanlara ya da çalışma saatleri dolayısıyla müzeye gidemeyenlere tek gecelik bir imkan sunuyor.
Etkinlik kapsamında, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze 23.00’e kadar açık olacak.
Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un desteğiyle Avrupa’da 12, Türkiye’de ise 11’inci kez gerçekleştirilecek olan organizasyonda, müzelere giriş de saat 19.00’dan sonra ücretsiz olacak.
Açık olacak müzeler
Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğinde, Türkiye’de saat 23.00’e kadar açık olacak müzelerin listesi:
1- Amasya Müzesi
2- An. Anadolu Medeniyetleri Müzesi
3- Ankara Etnoğrafya Müzesi
4- Antalya Müzesi
5- Alanya Müzesi
6- Side Müzesi
7- Aydın Müzesi
8- Burdur Müzesi
9- Çorum Müzesi
10- Elazığ Müzesi
11- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
12- Zeugma Mozaik Müzesi
13- Hatay Müzesi
14- İstanbul Arkeoloji Müzeleri
15- İstanbul Ayasofya Müzesi
16- İst. Türk ve İslam Eserleri Müzesi
17- İzmir Arkeoloji Müzesi
18- İzmir Atatürk Evi Müzesi
19- İzmir Efes Müzesi
20- İzmir Ödemiş Müzesi
21- Kahramanmaraş Müzesi
22- Kastamonu Müzesi
23- Kocaeli Müzesi
24- Konya Mevlana Müzesi
25- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
26- Muğla Fethiye Müzesi
27- Muğla Marmaris Müzesi
28- Niğde Müzesi
29- Sivas Müzesi
30- Sinop Müzesi