Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze bu akşam ücretsiz

Avrupa Müzeler Gecesi kapsamında, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze 23:00’e kadar açık olacak. Müzelere giriş saat 19.00’dan sonra ücretsiz olacak.

Avrupa Müzeler Gecesi, gündüz saatlerinde müze gezmeye fırsat bulamayanlara ya da çalışma saatleri dolayısıyla müzeye gidemeyenlere tek gecelik bir imkan sunuyor.

Etkinlik kapsamında, bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki 30 müze 23.00’e kadar açık olacak.

Avrupa Konseyi, UNESCO ve ICOM’un desteğiyle Avrupa’da 12, Türkiye’de ise 11’inci kez gerçekleştirilecek olan organizasyonda, müzelere giriş de saat 19.00’dan sonra ücretsiz olacak.

Açık olacak müzeler



Avrupa Müzeler Gecesi etkinliğinde, Türkiye’de saat 23.00’e kadar açık olacak müzelerin listesi:

1- Amasya Müzesi

2- An. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

3- Ankara Etnoğrafya Müzesi

4- Antalya Müzesi

5- Alanya Müzesi

6- Side Müzesi

7- Aydın Müzesi

8- Burdur Müzesi

9- Çorum Müzesi

10- Elazığ Müzesi

11- Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

12- Zeugma Mozaik Müzesi

13- Hatay Müzesi

14- İstanbul Arkeoloji Müzeleri

15- İstanbul Ayasofya Müzesi

16- İst. Türk ve İslam Eserleri Müzesi

17- İzmir Arkeoloji Müzesi

18- İzmir Atatürk Evi Müzesi

19- İzmir Efes Müzesi

20- İzmir Ödemiş Müzesi

21- Kahramanmaraş Müzesi

22- Kastamonu Müzesi

23- Kocaeli Müzesi

24- Konya Mevlana Müzesi

25- Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

26- Muğla Fethiye Müzesi

27- Muğla Marmaris Müzesi

28- Niğde Müzesi

29- Sivas Müzesi

30- Sinop Müzesi