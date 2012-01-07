T24 - Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Konya'dan Tekirdağ'a, Köyceğiz'den Isparta'ya Türkiye'nin dört bir yanı fırtına ve sele teslim oldu. Yağış ve fırtına tüm yurtta etkili olurken, kıyı kesimlerde etkili olan lodos fırtınası ve yağmur Muğla’nın turizm cenneti ilçeleri; Bodrum ve Marmaris’te hayatı felç etti. Bodrum'da lodos fırtınasının dev dalgaları Barlar Caddesi’ndeki dünyaca ünlü bir bara saatlerce dehşeti yaşattı. Çalışanlar büyük çaba sarf etti. Marmara'da ise yarın kar geliyor. Kar yağışı Çarşamba günü İstanbul'da etkili olacak. Yağışlı hava perşembe gününe kadar sürecek.





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Hürriyet'in haberine göre; Bodrum’da gece oldukça şiddetlenen ve 4 saat süren fırtına nedeniyle özellikle sahil kesimindeki otel, motel, restoran ve işyerleri büyük hasar gördü, dünyaca ünlü barlar caddesi kullanılmaz hale geldi. Marmaris’te de dev dalgaların getirdiği pislikler kıyılara yığıldı, belediye ekiplerinin su kanallarını temiz tutması sel baskınlarını önledi.

Barcıların dev dalgalarla mücadelesi



Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde saatteki hızı 96 km.’yi bulan lodos fırtınasında dev dalgaların Barlar Caddesi’ndeki dünyaca ünlü bir barı saatlerce dövmesi kameralar tarafından kaydedildi.



Barın camlarına çarpan 4 metre yüksekliğindeki dalgalara karşı çalışanların verdiği mücadele görenleri şaşkına çevirdi.



İşletmenin kapı ve pencereleri ile önündeki iskelenen parçalandığını kaydeden işletmeci, "Gündüz tüm tedbirleri aldık. Kapı ve pencerelere takviyeler yaptık. Buna rağmen şiddetli fırtına ve dalgalar çılgın gibi işletmenin kapı ve pencerelerine vuruyordu. Mücadele ettik, ancak fazla dayanamadık. İskele tamamen parçalandı, sulara gömüldü. Mekanın içi dalgalarla doldu. Yaklaşık 60 bin liralık zararımız var. Barda çalışan arkadaşlar hayatlarını tehlikeye atıp mücadele etmelerine rağmen dev dalgaları önleyemediler. Böyle fırtına görmedik, tsunami gibiydi" dedi.



Bodrum’da dün gece şiddetini arttıran lodos, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası koylarında dalga yüksekliği 3 metreyi, açık denizde 7 metreyi buldu. Kumbahçe Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü ’Barlar Sokağı’ olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi dev dalgaların getirdiği taşlar ve kumlarla kaplandı. Sahilde bulunan 30’a yakın otel, motel, restoran ve kafeteryanın cam ve kapıları kırıldı, masa ve sandalyeleri denize sürüklendi, işyerlerinin içi dalgaların getirdiği kumlarla doldu. Halikarnas’ın dev demir iskelesi ile Catamaran Marin Disko’nun iskeleleri tamamen parçalandı. Bodrum Belediyesi’ne ait Halikarnas iskelesindeki elektrik ve ilk yardım panoları hasar gördü. Karia otel çalışanı 35 yaşındaki Salih Aras, "15 yıldır Bodrum’dayım böyle kabus yaşamadım. Lodosun getirdiği dalgalar 25 metre içeri girerek caddeyi aştı ve otel içine kadar girdi. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz. Sabah lodosun etkisini görünce şok olduk" dedi.



Şiddetli lodos Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis beldelerinde etkili oldu. Balıkçı kayıklarının yanı sıra Bitez beldesinde sahilden yarım mil açıkta bulunan 14 metre uzunluğundaki İngiliz bayraklı ’Laudace’ isimli yelkenli yat bağlı bulunduğu tonozdan koparak karaya sürüklendi, Yatta hasar meydana geldi. Bitez sahilindeki dev okaliptüs ağaçları kökünden söküldü.

Lodosun hızı 96 kilometre olarak ölçüldü



Yaklaşık 4 saat etkili olan lodosun Bodrum’daki hızı 96 kilometre ölçüldü. Sabaha karşı etkisini yitiren lodos ardından işyerlerine giden esnaf şaşkına döndü, birçok işyeri kullanılamaz hale geldi.



Bodrum Belediye Başkanı DP’li Mehmet Kocadon, Bodrum tarihinde ender görünen fırtınalardan biri ile karşılaştıklarını belirterek, "Lodos öncesi aldığımız tedbirlerle hasarı en aza indirmeyi başardık. Önemli olan can kaybı olmaması, 1 kişinin bile yaralanmamasıydı. Belediye ekiplerimiz hasar tespitine, hem de zarar gören yol ve iskeleleri onarmaya başladı. Zarar gören esnafa da elimizden gelen tüm yardımı yapmaya başladık. Lodosun etkilerini ortadan kaldırmak için tüm çalışanlarımızı ve araçlarımızı seferber ettik" dedi.



Meteoroloji yetkilileri, Bodrum’da yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı.

Köyceğiz'de sel



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kargıcık Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan selde 100'den fazla evi su bastı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı.



Köyceğiz ilçesinde dün gece başlayan şiddetli yağış aralıksız sürüyor. Şiddetli yağışın ardından taşan Kargıcık Çayı'nın çevresinde ve Köyceğiz ilçesinde 100'den fazla evi su basarken, çok sayıda otomobil ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı.



Evleri su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalışıyorlar.

Vali sel bölgesinde



Muğla Valisi Fatih Şahin, Kargıcık Çayı'nın taştığı dere yataklarında ve Köyceğiz ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.



Vali Şahin, Köyceğiz'de 40-50 yıldır bu tür şiddetli yağışın yaşanmadığını, yağışın ardından Kargıcık Çayı'nın 3 noktadan taştığını söyledi.



Çayın geçtiği ilçe merkezinde su baskınlarının yaşandığını dile getiren Şahin, “Ekiplerimiz öncelikle suyun taştığı 3 önemli noktayı kapatmaya çalışıyorlar. Şiddetli yağış gece yarısına kadar sürecek. Son 30 saatte metrekareye 170 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenildi. Yağış gece yarısına kadar süreceği için vatandaşlar dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.



Özellikle yerleşim alanlarının dere kenarlarında çalışma yaptıklarını belirten Şahin, Köyceğiz ilçe merkezindeki yerleşim alanlarının yanı sıra otogarda da su baskınının yaşandığını kaydetti. Dere kenarlarında yaşayan vatandaşların dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Şahin, “Uzun vadede derenin mutlaka ıslah edilmesi gerekiyor. Ayrıca Yatılı Bölge Okulunda mahsur kalan öğretmen ve öğrencilerin hepsi tahliye edildi” diye konuştu.



Yaşanan sel sonrasında su seviyesinin arttığı Kargıcık Çayı'nın geçtiği Köyceğiz Köprüsü ile bir ayağı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çöken Namnam Köprüsü'nde trafik kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Marmaris de etkilendi



Marmaris İlçesi’nde lodos fırtınası ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dün öğleden sonra başlayan ve gece yarısı hızı zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşan lodos, denizde hem karada etkili oldu. Dalga yüksekliği 3-4 metreyi buldu. Dalgaların getirdiği pislikler kıyı kesimi kapladı. Lodos nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı, yollar bozuldu.



Son 24 saatte metrekareye 76.6 kilogram yağış düştü. Belediye ekiplerinin su kanallarını sürekli temiz tutmaları sel baskınlarını önledi. Yazın turistlerin büyük rağbet ettiği Marmaris Çarşısı’nın zemini de kumla kaplandı. Marmaris ile Gökova arasındaki duble yol çalışmalarının yapıldığı bölgelerde yüksek kesimlerde heyelan olduğu ve trafik akışının tek şeritten verildiği belirtildi.



Meteoroloji yetkilileri, Marmaris’te fırtınanın etkisini kaybettiğini, ancak yağışın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Edirne'de nehirlerdeki su seviyesi arttı, taşkın riski var



Edirne’de iki gündür aralıklarla süren sağanak yağışın ardından Tunca Nehri’nin debisi 12 saat içerisinde saniyede 100 metreküpten 185 metreküpe çıktı. Nehirdeki su seviyesinin yükselmesi edeniyle Sarayiçi mevkiindeki Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe kapatıldı.



Edirne’de son iki gündür sağanakta metrekareye 32.7 kilogram yağış düştü. Yağışlarla birlikte, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen Tunca Nehri’ndeki su seviyesinde büyük artış yaşandı, yer yer taşkınlar oldu. Su seviyesindeki artış nedeniyle Fatih ve Kanuni köprülerinin bulunduğu Kırkpınar alanı trafiğe kapatıldı.



Devlet Su İşleri 11’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün 100 metreküp olan Tunca Nehri’nin debisi son 12 saatte sağanakla birlikte 85 metreküp/saniye artarak 185 seviyesine ulaştı. DSİ ekipleri, sularla birlikte gelen odun parçalarının köprü gözlerini tıkamaması için aralıklarla nehri kontrol ediyor.

Vali Sözer: Taşkın sadece Sarayiçi'nde



Edirne Valisi Gökhan Söze, artan nehir seviyesinin sadece Sarayiçi mevkiinde taşkınlara neden olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Bulgaristan’daki barajlardan gelen su ve aşırı yağışlar nedeniyle Tunca Nehri taştı. Meriç Nehri’nde de su seviyesi yükseldi. Tunca ve Meriç nehirlerinin birleştiği noktada nehir debisi 1000 metreküp saniye seviyelerinde. Meriç Nehri’nin taşması için su seviyesinin 1350 metreküp saniyeye ulaşması gerekiyor. Önlemlerimizi aldık, şu an önemli bir durum yok, sadece nehrin dar olan yataklarından su çıkış yaptı. Taşkın sadece Sarayiçi bölgesinde yer yer gözleniyor. Önümüzdeki 24 saat içerisinde yağış gerçekleşmezse su seviyesinin düşeceğini tahmin ediyoruz."



Polis ekipleri ise vatandaşların Fatih ve Kanuni köprülerini kullanmaması için nöbet tutuyor. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte yağmur yağışının gün içerisinde aralıklarla süreceğini ifade ederek vatandaşların taşkın riskine karşı dikkatli olmasını istedi.

Dev dagalardan son anda kurtarıldı



Tekirdağ’da saatteki hızı 44 kilometreyi bulan ve akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Denizde oluşan dev dalgaları izlemek için otomobiliyle sahile gelen bir sürücü, aracına su dolunca itfaiye tarafından kurtarıldı.



Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Tekirdağ’da, şiddetli lodos nedeniyle boyu 8 metreye ulaşan dalgalar oluştu. Sahildeki birçok işyeri, dev dalgalar nedeniyle sular altında kaldı. Gece yarısı denizdeki dalgaları izlemek için otomobiliyle sahile gelen Recep K., dalgaların aracına kadar ulaşması sonucu zor anlar yaşadı. Motor ve kabin içerisine giren su nedeniyle otomobilini çalıştıramayan sürücünün mahsur kaldığını gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.



Çekici tarafından kurtarılan otomobilden çıkan sürücü, dalgaları yakından izlemek istediği için sahile geldiğini, otomobiline su dolunca dışarı çıkamadığını söyledi. 1.73 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el koyuldu.



Öte yandan boyu 8 metreyi bulan dalgalar, sahildeki çay bahçelerine zarar verdi. Dalgaların getirdiği çöp ve kumlar, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, lodosun bugün etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Isparta'da 'zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı



Isparta'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli lodos kentte hayatı felç etti. Şehirde ağaçlar devrildi, reklam panoları uçtu, çöp tenekeleri yan yattı, bazı evlerin çatılarındaki çanak antenler düştü. Meteoroloji, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.



Isparta’da dün akşam saatlerinde çıkan lodos gece boyunca hız kesmedi. Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Gülistan Mahallesi’nde ağaçlar devrildi. Kentin pek çok yerinde ise reklam panoları uçtu, çöp tenekeleri yan yattı. Seyyar satıcıların araçları da lodostan zarar gördü.



Isparta Belediyesi ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren devrilen ağaçları keserek kaldırmaya başladı. Mimar Sinan Caddesi’nde bazı reklam panoları ve bez afişler de lodostan dolayı zarar gördü. Şiddetli rüzgarın yerinde söktüğü tabelalara karşı, belediye ekipleri vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Dışarı çıkmayın



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın hızının 100 kilometreye ulaştığını belirterek, vatandaşlara zorunlu kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Fırtınanın Isparta’nın ilçelerinde de etkili olduğu kaydedildi.

Konya'da 15 kişi yaralı



Konya'nın Akşehir ilesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 15 kişinin yaralandığı bildirildi.



İlçede bu gece başlayan şiddetli lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor. Lodos nedeniyle ilçedeki pek çok ev ve apartmanın çatısı uçtu. Şiddetli lodos, ağaçları ve reklam tabelalarını yerlerinden söktü.



Şiddetli lodos nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan 15 vatandaşın Akşehir Devlet Hastanesine başvurduğu öğrenildi.



İtfaiye, zabıta ve güvenlik ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde rüzgar nedeniyle meydana gelen olaylara müdahale ediyor.



Lodos nedeniyle anonsla uyarı yapan Akşehir Belediyesi, vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konusunda uyardı.



Öte yandan, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ve beraberindeki heyet şiddetli lodosun etkili olduğu Akşehir'de incelemelerde bulundu.



Fırtınadan hasar gören bazı okulları gezen Vali Doğan, daha sonra Akşehir Belediyesi'ne geçerek yetkililerden bilgi aldı.



Kaymakam Ahmet Katırcı, mevcut durum hakkında Vali Doğan'a brifing vererek ilçedeki son durumu anlattı.

Bölgede kar yağışı etkili oluyor



Konya-Antalya karayolu Alacabel mevkisinde kar yağışının devam ettiği, trafiğin kontrolü sağlandığı, sabah saatlerinden itibaren araçların zincirsiz geçişine izin verilmeye başlandığı belirtildi.