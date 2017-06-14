Türkiye'nin Doha Büyükelçisi: Ne olduysa Trump’ın gelişiyle oldu; asker sevkiyatı kararı Katarlıları rahatlattı

Körfez krizinin odağındaki Katar’ın başkenti Doha’da Türkiye’nin büyükelçisi olarak görev yapan Fikret Özer, dokuz Müslüman ülkenin "IŞİD ve El Kaide'yi güçlendirmekle" suçlayarak diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından başlayan krizde adres olarak ABD Başkanı Donald Trump’ı gösterdi. Özer, "Kral Selman’ın ilk döneminde de Katar’la ilişkiler normal seyrediyordu ancak Trump’la görüşmenin hemen ardından herhalde ‘Biz ne yapsak Amerika bizi destekler’ düşüncesi olmuş olsa gerek, bu derece sert ve keskin bir tavrı oldu. Yani Trump’ın gelişiyle ne olduysa bir şeyler oldu” dedi. Özer, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Katar’ın 2022’de oynanacak FIFA Dünya Kupası’nı almasını hazmedemediğini savundu.

Katar krizinde Türkiye'nin ilk başta tarafsız bir açıklama yaptığını hatırlatan büyükelçi, "İşin detayına girildiğinde bu krizin sebepleri anlaşıldı ve Türkiye ilkesel olarak Katar’ın yanında yer almaya mecbur kaldı. Tabi 15 Temmuz’da Katar’ın Türk Hükümeti’ne desteğini hatırlarsak işin duygusal boyutu da var. Katar’a asker sevkıyatının TBMM’de onaylanması Katarlıları çok rahatlattı" dedi.

Büyükelçi Fikret Özer, Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani'ye şunları söyledi:

"Günde 30 sefer"

"Bu ülkelerden birbirlerine eskiden dolmuş gibi uçak gelip gidiyordu, günde neredeyse 30 sefer olurdu. Şimdi Katar’dan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn arasındaki uçuşlar durdu. Ancak bu ülkelerde yaşayan insanlar birbirleriyle akraba. Örneğin Suudi Arabistan’daki bir kabilenin uzantısı burada, aileler farklı ülkelere yayılmış durumda.

Ruhani'den sonra

Suudi Arabistan, Körfez bölgesinin ‘ağabeyi’ konumunda ve buradaki en yerleşik ülkedir. Kral Selman’ın ilk döneminde de Katar’la ilişkiler normal seyrediyordu ancak Trump’la görüşmenin hemen ardından herhalde ‘Biz ne yapsak Amerika bizi destekler’ düşüncesi olmuş olsa gerek, bu derece sert ve keskin bir tavrı oldu. Yani Trump’ın gelişiyle ne olduysa bir şeyler oldu.

Tabi işin içinde Suudi Arabistan’ın İran karşıtlığı da var. Bu krizin Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani’nin İran’da seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi tebrik etmesinden hemen sonra olması dikkati çekiyor.

"BAE hazmedemiyor"

Katar Körfez ülkeleri arasında en zengin olanı, 100 bin doları aşan milli gelirleri var. Aynı zamanda bölgede bir yumuşak güç olmuş. Örneğin Katar’ın El Cezire televizyonu dünyanın sayılı kuruluşları arasında ama şimdi Suudi Arabistan ‘Bu kurumu kapatın’ diyor. BAE de buranın FIFA 2022 Dünya Kupası’nı almasını hazmedemiyor. BAE, kendisi Körfez’de başat ülke olmak istiyor. Ayrıca BAE’nin, Müslüman Kardeşler konusunda da bir hassasiyeti var ancak Müslüman Kardeşler’in bulunduğu tek ülke Katar değil, Kuveyt’te, Umman’da da mevcut.

"Kriz çözülmeli"

Bu ülkeler bu krizi çözmek zorundalar. Çünkü bu krizin tarafı olan tüm ülkeler zamanla bu işten zarar göremeye başlayacak. En başta uluslararası nakliye firmaları bu durumdan çok olumsuz etkilenecek. Çünkü BAE, ‘Katar’a mal götüren bir gemi bana uğrayamaz’ diyor. Ayrıca BAE’nin doğalgazının yüzde 40’ı Katar’dan gidiyor.”

"Türkiye'nin asker kararı Katarlıları rahatlattı"

Katar’la Türkiye’nin son 4-5 yıldır çok özel ilişkileri var. Katar mevcut durumda Türkiye nezdinde mazlum ülkedir. Türkiye ilk başta tarafsız bir açıklama yaptı ancak işin detayına girildiğinde bu krizin sebepleri anlaşıldı ve Türkiye ilkesel olarak Katar’ın yanında yer almaya mecbur kaldı. Tabi 15 Temmuz’da Katar’ın Türk Hükümeti’ne desteğini hatırlarsak işin duygusal boyutu da var. Bizim arzumuz, bu ihtilafın bir an önce sona ermesi. Katar’a asker sevkıyatının TBMM’de onaylanması Katarlıları çok rahatlattı. Çünkü o günlerde Suudi Arabistan, Katar sınırına asker yığıyor diye bir söylenti vardı. Zaten Türkiye’nin bu tavrı, BAE ve Suudi Arabistan’ın söylemlerini de etkiledi. Bizim Katar’daki askeri varlığımız, bölgenin güvenliğine yönelik bir mevcudiyet. Şu anda üste 95 askerimiz var, bu sayının 5000 askere kadar genişlemesi sözkonusu. Katar, psikolojik bakımdan da askerlerin mümkün olan en kısa sürede

gelmesini arzu edebilir.