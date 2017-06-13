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Dünya

ABD'nin Katar büyükelçisi istifa etti

Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" demişti

13 Haziran 2017 22:43

ABD'nin Katar Büyükelçisi Dana Shell Smith, ABD Başkanı Donald Trump'ın Doha'ya yönelttiği eleştirilerin ardından görevinden istifa etti. Smith, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu ay, ABD'nin Katar Büyükelçisi olarak üçüncü yılımı doldurdum. Bu hayatımdaki en büyük onur olacak ve bu mükemmel ülkeyi özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci John Harwood; "ABD'nin Katar Büyükelçisi, Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gerilimi azaltma girişiminin altını oyarak bu ülkeye yeniden saldırdıktan günler sonra istifa etti" dedi.

Katar'ı uzun zamandır teröre destek vermekle suçlayan Trump, "Katar için artık teröre destek vermeyi durdurma zamanıdır" demişti.

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