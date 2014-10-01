Türkiye'nin doğuştan beklenen yaşam süresi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2013" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 76,3 yıl olarak hesaplandı.

Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 73,7 ve kadınlarda 79,4 yıla karşılık geliyor. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,7 yılı buluyor. Hayat tabloları, her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklıyor.

Demografik analizin en eski araçlarından birisi olan hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da biliniyor. Doğuşta beklenen yaşam süresi, ülkelerdeki sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerini, yaşam kalitesini ve ölümlülük seviyelerini ölçmekte kullanılan çok önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Bu gösterge hayat tabloları yoluyla elde edilebiliyor. Özel hayat tabloları ilk kez Türkiye ve iller düzeyinde idari kayıtlara dayalı ve resmi olarak üretildi.

En düşük Erzurum

Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,9 yıl ile Giresun, en düşük olduğu il ise 72,1 yıl ile Erzurum olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hayat Tabloları 2013 istatistiklerini açıkladı. Buna göre, çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 62,8 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkekler için 60,1, kadınlar için ise 65,8 yıla karşılık geliyor. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,2 yıl olarak belirlendi. Erkekler için bu süre 27 yıl iken, kadınlarda 31,8 yıla çıkıyor.

Rize ikinci sırada

65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 16,7 yıl olarak hesaplanıyor. Erkekler için bu süre 14,9 yıl iken, kadınlarda 18,5 yılı buluyor. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,6 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 78,9 yıl ile Giresun oldu. Rize ve Yalova 78,7 yıl ile ikinci sırada yer alırken, 78,6 yıl ile Batman bu illeri takip etti. Yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 72,1 yıl ile Erzurum oldu. Erzurum'u sırasıyla 73,2 yıl ile Mardin ve 73,3 yıl ile Van izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 76,3 yıl ile Karaman olarak hesaplandı. Karaman'ı 76,2 yıl ile Yalova ve 76,1 yıl ile Batman takip etti. Kadınlarda ise doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il 82,2 yıl ile Giresun olarak belirlendi. Giresun'u 81,9 yıl ile Rize ve 81,5 yıl ile Tunceli izledi.